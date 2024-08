Torna ArtTorre, stanziati 30 mila euro per le associazioni cittadine: come partecipare

Associazioni culturali ed artistiche sulla linea di partenza per ArtTorre: aperto l’avviso per partecipare alla seconda edizione della rassegna a Torre del Greco.

ArtTorre, pubblicato l’avviso per le associazioni torresi

L’amministrazione comunale si prepara per la seconda edizione di ArtTorre, la rassegna che lo scorso anno ha visto impegnate le associazioni e le compagine del territorio. Tutto parte dalla delibera di giunta, approvata la settimana scorsa, con la quale sono stati stanziati 30mila euro per la kermesse e si è chiesto al dirigente incaricato di occuparsi degli atti necessari.

Dalla delibera, proposta direttamente dal sindaco Luigi Mennella, è scaturito l’apposito avviso pubblico per raccogliere le proposte. L’obiettivo, come si legge nell’atto firmato dal dirigente Gaetano Camarda, è tra l’altro “accrescere la quantità e la qualità della programmazione culturale locale e valorizzazione la capacità attrattiva della città e del suo territorio; dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della comunità; incentivare attraverso forme espressive innovative la valorizzazione e la fruizione alternativa di spazi cittadini, anche nell’ottica di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico della città di Torre del Greco”.

Aperti 8 progetti, stanziati 30 mila euro

Otto le sezioni previste per la seconda edizione della rassegna, che però non daranno vita ad 8 differenti serate. L’intento della direzione artistica è, infatti, quello di spronare più realtà associative a condividere lo stesso palco: sul programma e sulle tempistiche, in ogni caso, non trapela ancora nulla.

La prima riservata a tre serate d’autore, dedicate rispettivamente a Raffaele Viviani, Eduardo Scarpetta ed Eduardo De Filippo. Una denominata “Semi di gioia” per teatro, musica e danza, dove protagonisti saranno bambini dai 5 ai 15 anni e giovani diversamente abili; “Terra, aria, fuoco e acqua” riservata alla danza; “La canzone popolare e classica napoletana” interamente dedicata alla musica; “Musica classica e dintorni” con focus anche sui brani tratti dai film.

Infine un progetto sociale multidisciplinare che sappia unire in un unico momento teatro, musica e danza. “Ogni associazione – viene evidenziato nell’avviso – può fare richiesta di partecipazione alla rassegna presentando più progetti, esplicitando per ognuno di essi la sezione a cui si riferisce il progetto presentato”.

ArtTorre, come partecipare

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni che operano senza finalità di lucro con sede legale e/o operativa nel territorio di Torre Del Greco: “La cui prerogativa – è ancora scritto – sia inerente il campo teatrale e/o musicale e/o di danza come da statuto o in alternativa da curriculum da allegare alla richiesta di partecipazione”.

È possibile presentare domanda attraverso PEC (cultura.torredelgreco@asmepec.it) entro le ore 12 del prossimo 22 agosto. L’avviso pubblico e i relativi allegati sono presenti sul sito del Comune alla sezione Urp Informa.