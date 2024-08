Torre del Greco si prepara alla festa dell’Assunta: a Ferragosto la tradizionale processione

Torna la processione della Madonna Assunta a Torre del Greco: il tradizionale appuntamento di Ferragosto è anticipato da giornate di preghiera.

Processione dell’Assunta il 15 agosto a Torre del Greco

Comincia oggi, 6 agosto, il periodo di preparazione spirituale ai festeggiamenti in onore di Maria Assunta in Cielo. Una solennità che celebra ed esalta il dogma di fede proclamato da Papa Pio XII il 1º novembre 1950 con la costituzione apostolica Munificentissimus Deus.

Nel dogma si stabilisce ciò che la tradizione cristiana da secoli aveva fatto proprio: il pensiero che la madre di Cristo, invece di passare attraverso la morte come tutti gli esseri umani, fosse stata portata in cielo con corpo ed anima.

Una ricorrenza che si incrocia, fonde e sovrappone con il Ferragosto, creando un connubio di festa tra il popolare ed il religioso. Torre del Greco non costituisce eccezione e celebra la solennità con la tradizionale processione per le vie del centro cittadino.

Il programma dei giorni di preghiera

La novena di preparazione si aprirà oggi, 6 agosto con l’accensione delle luminarie e l’alzabandiera al campanile della Basilica di Santa Croce dopo la messa delle 19. Dal 7 al 14 agosto, alle ore 7.30 ed alle 18.30, tutti i giorni si reciterà il Santo Rosario e vi sarà la celebrazione eucaristica sempre nella chiesa di Santa Croce.

Previsto per il 7 agosto, giorno di San Gaetano, il rito della benedizione del pane alle ore 8. Il giorno successivo, 8 agosto, vedrà invece l’Adorazione eucaristica alle ore 20.00, seguita dal vespro e dalla Buonanotte a Maria. Il 14 agosto, vigilia della festa, la messa si terrà alle ore 19.00 e sarà seguita alle 20 dall’Adorazione, dal vespro e dalla benedizione.

Processione dell’Assunta, il percorso

Il 15 agosto, giorno della festa, le messe in Santa Croce avranno luogo alle ore 7.00, 8.30, 10.30 e 19.00. A partire dalle ore 18.15 prenderà il via il Rosario della tradizione popolare torrese con canti popolari.

La processione con l’immagine di Maria Assunta partirà alle ore 20.30 per snodarsi in via Beato Vincenzo Romano, primo tratto di Corso Umberto, via Teatro, via Piscopia dove sosterà davanti la casa di San Vincenzo, via Falanga, via Costantinopoli, via del Plebiscito, largo Costantinopoli, via Comizi e ritorno in piazza Santa Croce con l’atto di affidamento alla Madonna.