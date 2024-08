Turris, caso Siega: per il centrocampista non arrivano offerte

Caso Siega per la Turris. Il calciatore è in uscita ma non arrivano ancora offerte ufficiali da nessuna concorrente

La Turris si prepara alla prima uscita ufficiale, in programma domenica sera contro il Team Altamura all’Amerigo Liguori (sfida che non sarà trasmessa da alcuna emittente tv). Nel mentre il mercato continua a tenere banco in casa corallina. Ettore Capriola alla Rai, nella giornata di ieri, ha annunciato che ci saranno ancora delle sorprese in entrata. Ben più complicata invece la situazione in uscita, in cui si sta vivendo una vera e propria fase di stallo, specialmente per quanto riguarda Nicholas Siega.

Trattative in fermo per Siega, nel mentre Conte lo prova nella sua Turris

Il centrocampista ex Sudtirol ha uno degli ingaggi più alti della rosa, motivo per cui si cerca a tutti i costi una sistemazione, per continuare ad abbassare il monte stipendi complessivo che un mese fa era tra i più alti del girone C.

Per Siega (almeno per ora) sembra tutto completamente fermo Tranne qualche interessamento, non c’è stato nulla di ufficiale, né offerte concrete arrivate sulla scrivania del direttore Napolitano.

Una situazione sicuramente non semplice e soprattutto non facilitata dall’ingaggio del calciatore. Motivo per cui si potrebbe pensare anche ad un’operazione “stile Maniero” con il calciatore che avrà una buonuscita. Nel mentre però Mirko Conte continua a studiarlo e a provarlo nel suo scacchiere tattico.

Oltre a Siega, alla porta c’è anche Francesco De Felice. L’attaccante è nel mirino del Messina, ma allo stesso tempo non è l’unico nome che è stato sondato dai siciliani. Situazione che troverà il suo epilogo a stretto giro. Tutto tace invece dal fronte Contessa, la Ternana continua a prendere tempo e continua il suo progetto legato ai giovani, motivo per cui c’è più di una riflessione da fare per l’esterno sinistro in forza alla Turris dall’agosto 2022.