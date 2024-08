Turris, Capriola annuncia: “Ci saranno sorprese, faremo altri acquisti”

La Turris si prepara all’inizio della nuova stagione. Dopo il ritiro chiuso a Capracotta lo scorso 3 agosto, i corallini sono tornati a Torre del Greco ed hanno messo nel mirino la sfida di domenica sera valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C contro il Team Altamura. Una sfida non semplice dove ci saranno anche gli ex Franco e Leonetti. In merito all’inizio di stagione e al mercato ha parlato ai microfoni della RAI il presidente Ettore Capriola che ha voluto dire la sua sul momento dei corallini.

Capriola parla del futuro della Turris sul mercato in vista dell’avvio di stagione

Ai microfoni della RAI, il presidente corallino ha risposto ad una serie di domande legate alle trattative. I corallini fino a questo momento hanno optato per un calciomercato giovane in entrata: tante le scommesse di Napolitano, che non si è limitato a pescare entro i confini nazionali. Mai la Turris aveva avuto così tanti stranieri nella propria rosa. Ma gli acquisti non finiscono qui, come afferma lo stesso Capriola: gli ultimi giorni di mercato saranno incandescenti e ci saranno delle “sorprese”, nella speranza naturalmente di piazzare qualche altro esubero lontano da Torre del Greco. Occhi puntati sui soliti noti: Siega, Contessa e De Felice su tutti.

“La squadra in questo momento è ancora in via di definizione, sono però già arrivati alcuni ragazzi che stanno facendo bene dai primissimi giorni. Ci sarà ancora qualche sorpresa e gli ultimi giorni di mercato sappiamo che regalano sempre qualche colpo di scena. Noi faremo sicuramente qualche altro acquisto per rafforzare la rosa in vista della stagione che inizierà domenica”.