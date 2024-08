ESCLUSIVA/ Visconti firma con la Turris, l’agente: “Ha convinto tutti, ricorda Casemiro”

La Turris mette sotto contratto il giovane Vincenzo Visconti continuando la sua campagna acquisti. Classe 2005, centrocampista puro con tanta gamba e soprattutto sostanza. Cresciuto tra le fila di Foggia e Giugliano (ultima sua esperienza prima dei corallini), dopo aver giocato con le giovanili di Taranto e soprattutto Napoli. Di lui abbiamo parlato in esclusiva con il suo procuratore, Giovanni Lione che ci ha presentato il calciatore spiegandoci i suoi punti forti e le varie motivazioni che hanno portato alla firma con la Turris.

Come è nata questa trattativa? Quali sono stati i motivi che vi hanno portato ad accettare la Turris?: “La trattativa è nata così: ho chiesto al Direttore Napolitano di dare la possibilità al ragazzo di vederlo nel pre-ritiro. Da lì è nato tutto, il ragazzo ha convito la società a portarselo anche nel ritiro e giorno dopo giorno si è confermato sempre più convincendo società e staff tecnico. Ora è arrivata la meritata firma. Del progetto corallino ci ha convinto la nuova società e la progettazione sui giovani”.

Chi meglio di lei conosce Visconti, cosa si devono aspettare i tifosi corallini?: “Visconti è un centrocampista con tanta quantità, con i “piedi” buoni. Per farvi capire la tipologia di calciatore, con le dovute proporzioni, somiglia moltissimo a Casemiro ex Real Madrid. Quello che mi ha convinto a prenderlo sotto la gestione è la sua fame di arrivare. In campo suda la maglia fino e l’ultimo minuto”.

Prossimi obiettivi?: “I suoi obiettivi futuri saranno sicuramente di ritagliarsi il giusto spazio in squadra, cercando di fare quante più presenze possibili e ricambiare in primis la fiducia della società che ha creduto in lui e la piazza di Torre che è calorosa come poche”.