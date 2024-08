Cimitero, si assegnano tremila nuovi loculi: “È l’ampliamento più grande della storia torrese”

Si apre a settembre la procedura di assegnazione loculi, cappelle e cellette al cimitero di Torre del Greco: quasi tremila nuovi “posti” disponibili dopo i lavori di ampliamento.

Assegnazione loculi al cimitero, a settembre le domande

Grazie ai lavori di ampliamento del complesso storico presso il cimitero comunale di Torre del Greco, presto saranno disponibili nuovi spazi per i defunti: si tratta, per l’esattezza, di 2.740 loculi, di 31 cappelle gentilizie, ciascuna da 4 loculi, e di 120 cellette ossario. I nuovi spazi saranno assegnati ai cittadini torresi che ne faranno domanda dal 2 al 30 settembre 2024: si potrà chiedere, attraverso una specifica procedura, l’assegnazione in concessione di loculi, cappelle e cellette.

“Con 2981 manufatti disponibili – dichiara Antonio D’Ambrosio, consigliere comunale delegato al cimitero –, sta per partire la procedura di ampliamento più importante che la nostra comunità ricordi, la più significativa degli ultimi 15 anni. È un’opera estremamente importante per i cittadini, che ha richiesto anni di impegno da parte degli uffici e delle amministrazioni che si sono succedute. Non va, dunque, dimenticato l’operato di chi ci ha preceduti: mi fa piacere ricordare, in particolare, quello svolto dall’ex assessore Giuseppe Speranza e dall’ex consigliere Pasquale Brancaccio, i quali non hanno mai fatto mancare il loro apporto per consentire ai torresi di poter soddisfare la perenne richiesta di loculi e cappelle”. I lavori di ampliamento non peseranno sul bilancio del Comune, perché finanziati attraverso un project financing, la formula di partenariato pubblico-privato più nota e diffusa in Italia.

Come e dove fare domanda

Potranno presentare la domanda – una richiesta per ogni nucleo familiare – i cittadini residenti; i cittadini non residenti, ma che lo siano stati in precedenza per almeno 5 anni consecutivi; e i cittadini non residenti che abbiano il desiderio di ricongiungersi a un familiare in linea retta (marito, moglie, padre e madre) già sepolto nel cimitero di Torre del Greco.

Potranno, inoltre, anche coloro che siano già concessionari di manufatti cimiteriali, con la clausola che l’assegnazione di nuovi loculi e cappelle avverrà solo ad esubero di quelli da realizzare. Ogni cittadino interessato potrà richiedere l’assegnazione di massimo 2 loculi o di 2 cellette ossari (con opzione di una terza celletta in caso di esubero) oppure di 1 cappella da 4 loculi.

Le domande di assegnazione potranno essere consegnate, non prima del 2 settembre, a mano all’ufficio Protocollo del Comune o spedite tramite raccomandata o inviate all’indirizzo Pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it: saranno esaminate solo le domande compilate con i modelli messi a disposizione dal Comune.

L’ordine di acquisizione non avrà alcun valore sull’attribuzione del punteggio, che sarà assegnato in base a parametri che premieranno, ad esempio, i richiedenti più anziani o quelli che non abbiano concessioni in corso. Le richieste che perverranno oltre le ore 12:30 del 30 settembre saranno comunque accolte, ma vagliate solo all’esito dell’esame di quelle pervenute nei termini.

Durata della concessione, costo dei canoni, requisiti di partecipazione e modulistica saranno scaricabili dal sito del Comune, nella sezione Urp Informa. Italgeco, società concessionaria dell’intervento, ha attivato un numero, il 351 247 6282, a cui i cittadini potranno rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.