Potenza senza patemi, la Turris perde ancora: è 2-0 nel segno dell’ex D’Auria

La Turris cade anche a Potenza, per gli uomini di Conte non c'è storia.

La Turris perde anche contro il Potenza e continua il suo periodo difficile (terza sconfitta stagionale su tre partite). Le attenuanti sono ancora legate alla spigolosa situazione fideiussione che ha impedito per il terzo match di fila a Mirko Conte di schierare i nuovi acquisti, situazione di cui non si riescono a stabilire i tempi tecnici per la risoluzione. Nel mentre il campionato non aspetta ed i corallini sono già costretti ad inseguire dai bassifondi della classifica.

La cronaca di Potenza-Turris

Partita a senso unico, il Potenza spinge subito sull’acceleratore e il primo squillo arriva al 7′ con Caturano ma Marcone mette in corner. Sempre Caturano impegna nuovamente dopo qualche minuto il portiere corallino che però stavolta si dimostra sicuro. La Turris risponde solo con un timido colpo di testa di Desiato con palla fuori. Al 30′ arriva il gol dei padroni di casa, sempre con Caturano che raccoglie il cross basso di D’Auria, prima cade sul pallone e poi riesce ad insaccare da zero metri. La Turris non riesce ad uscire e la prima azione degna di nota arriva qualche secondo prima della fine della prima frazione con Solmonte (pescato da Giannone) che però spara clamorosamente sul portiere di casa.

La ripresa è un monologo del Potenza, prima c’è Sciacca a cercare il gol e poi lo trova l’ex D’Auria al 66′ con un bel filtrante di Erradi che lo mette da solo avanti a Marcone, lì è un gioco da ragazzi insaccare e porta il risultato sul 2-0. I padroni di casa abbassano i ritmi e la Turris esce timidamente dal suo guscio, prima ci prova Giannone da fuori, ma trova la parata, poi Scaccabarozzi, sempre da fuori area ma stavolta la palla finisce sul fondo. Nel finale c’è poco da segnalare e dopo quattro minuti di recupero si chiude la sfida.