Turris, 30 agosto di fuoco: tra mercato in uscita e la lunga attesa per un comunicato

In casa Turris ci sono state chiusure di mercato decisamente più tranquille. La data odierna sancirà la fine della finestra estiva dedicata ai trasferimenti onerosi, mentre continuerà quella degli svincolati. È stata una sessione di mercato in cui i corallini sono stati protagonisti, specialmente tra luglio e l’inizio di agosto, quando si è puntato su molte scommesse. Adesso, però, la situazione sembra essersi rovesciata, con gli occhi puntati sulla questione fideiussione. Nonostante i numerosi incontri tra tifosi e società (l’ultimo ieri sera), non sembra esserci chiarezza sui tempi di attesa. Per la partita contro il Potenza, sembra quasi certo che si giocherà nuovamente con la stessa formazione scesa in campo domenica scorsa.

Tra mercato e fideiussione, i tifosi della Turris continuano ad aspettare

Sul fronte mercato, ogni scenario è possibile. Ieri sera, i corallini hanno chiuso gli ultimi dettagli della trattativa con la Ternana per Maestrelli, con il difensore che saluta Torre del Greco dopo un’ottima stagione. Non è l’unico a poter partire: altri calciatori potrebbero andarsene in caso di offerte congrue. Occhi puntati anche su Scaccabarozzi, che nel post-partita contro il Monopoli è stato protagonista di un episodio che non è piaciuto alla società. Al momento, la sensazione è che nessuno sia incedibile e che, con l’offerta giusta, chiunque possa andare via. Situazione opposta per quanto riguarda gli acquisti, dove il blocco legato alla fideiussione rallenta, e non poco, qualsiasi trattativa. Tuttavia, si spera di poter ottenere almeno un rinforzo per sostituire Maestrelli.

Dal lato fideiussione, nessun aggiornamento è arrivato: il comunicato promesso per martedì non è stato pubblicato e, salvo clamorosi e auspicati colpi di scena, la Turris andrà a Potenza con una formazione composta principalmente da giovani, più una ridotta parte dei calciatori rimasti a Torre dopo la scorsa stagione. Da monitorare anche le condizioni di Marcone, uscito anzitempo contro il Monopoli a causa di un problema fisico. Una situazione, dunque, non facile, specialmente perché anche la tifoseria sta iniziando a spazientirsi. Giorno dopo giorno, sempre più persone si recano al campo durante gli allenamenti alla ricerca di notizie, che però continuano a scarseggiare.