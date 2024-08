Turris, incontro tifosi-società: “Il caso fideiussione si chiuderà a stretto giro”

Ieri pomeriggio è stata una giornata molto intensa nei pressi dello stadio Amerigo Liguori, con un gruppo nutrito di tifosi della Turris che in modo pacifico ha chiesto rassicurazioni sul tanto temuto e spigoloso caso fideiussione. Tema che ha tenuto banco per tutto il mese di agosto a Torre del Greco. I corallini hanno giocato le prime due partite ufficiali senza i nuovi acquisti, con mister Conte costretto a mandare in campo tantissimi giovani e alcuni calciatori che sono sul piede di partenza. Ci sono stati così confortanti aggiornamenti su una situazione che dovrebbe risolversi ad horas.

Il caso fideiussione ai titoli di coda?

Interlocuzione accettata dalla società che ha voluto dare risposte chiare sullo stato dell’arte. Secondo quanto riferito da fonti dirette è stato Ciro Giardino a voler rassicurare i tifosi spiegando che il caso si sta risolvendo. Nella giornata di oggi ci saranno importanti novità sul tema, con un comunicato ufficiale della società che dovrebbe uscire a stretto giro per chiarire il tutto e chiudere una volta per tutte il caso. La speranza è naturalmente quella di avere tutti gli effettivi per la trasferta di domenica pomeriggio (calcio d’inizio ore 18:00) contro il Potenza.

La partita di domenica sarà dunque lo spartiacque definitivo. Ci auguriamo che buone notizie in merito possano arrivare già nelle prossime ore. A Potenza la Turris non può permettersi di presentarsi con la rosa a mezzo servizio, anche perché ogni punto in questo campionato sarà prezioso. Nella prossima giornata i corallini si trovano ad affrontare con tutta probabilità un’altra squadra che lotta per lo stesso obiettivo finale, ossia mantenere la categoria senza eccessivi patemi.