Le stelle del nuoto sulla Litoranea, aspettando la Capri-Napoli: folla e selfie per Rosolino

Il campione olimpico Massimiliano Rosolino protagonista in Litoranea a Torre del Greco dell’evento che anticipa la Capri-Napoli: emozione anche per la gara, che ha visto prevalere un italiano ed un’australiana.

Aspettando la Capri Napoli, Max Rosolino in Litoranea

Il tempo incerto ha minacciato l’evento fino all’ultimo, ma alla fine le stelle del nuoto hanno potuto esprimersi al meglio nelle acque del litorale di Torre del Greco per la prima edizione di “Aspettando la Capri-Napoli”: la gara, sulla distanza di un miglio, è stata vinta dall’italiano Giuseppe Ilario (20enne di Napoli) e dall’australiana Madysin Armstrong.

A loro va il trofeo Città di Torre del Greco, assegnato ieri, mercoledì 4 settembre, per la gara che funge da “antipasto” alla maratona del golfo, la Capri-Napoli trofeo Farmacosmo in programma sabato 7 settembre, con partenza dal lido Le Ondine di Capri e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli.

A tenere a battesimo la prova voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro compiuto dalla consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione e dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, è stato un testimonial d’eccezione come Massimiliano Rosolino: giunto al lido Miramare (base di appoggio dei venti atleti presenti, in rappresentanza di undici nazioni e tre continenti) che ha richiamato un folto numero di appassionati e curiosi che hanno invaso lo stabilimento di via Litoranea, dove è avvenuta la presentazione dei nuotatori, è stato posizionato lo start e l’arrivo e si sono svolte le relative premiazioni.

Le parole dei protagonisti

Entusiasta il sindaco Luigi Mennella: “Questa iniziativa – ha detto – si inserisce nel solco degli altri eventi sportivi promossi dall’amministrazione, come una gara internazionale di ciclismo e un torneo nazionale di calcio under 17, calendario di eventi che proseguirà con altre importanti iniziative. Siamo contenti poi che lo scenario sia stato quello del lungomare, destinato a breve a cambiare volto con una serie di mirati interventi di riqualificazione”.

Gli ha fatto eco la consigliera comunale Valentina Ascione: “Gli sforzi profusi per organizzare questa iniziativa – le sue parole – sono stati ripagati dall’impegno mostrato dall’organizzazione e da quello in acqua degli atleti. La presenza di un campione olimpico come Massimiliano Rosolino non ha fatto altro che impreziosire la kermesse, che contiamo di replicare già a partire dal prossimo anno”.

A Rosolino e ai vincitori un premio in corallo

Rosolino ha confessato di essere venuto per la prima volta sul litorale di Torre del Greco: “Ho scoperto una bella realtà e un’amministrazione che guarda con attenzione alla pratica sportiva. La risposta della gente, in una giornata in cui non sono mancate le incognite legate al meteo, è la dimostrazione che si è sulla strada giusta. Ho anche appreso della tradizione legata alla lavorazione del corallo qui a Torre del Greco: anche questo dimostra quali siano le potenzialità di quest’area, che ha tanto da dire e raccontare”.

Rosolino, come tutti gli atleti in gara, ha ricevuto un omaggio proprio in corallo, mentre ai due vincitori è andato un trofeo costituito da un ramo del prezioso oro rosso. “L’avere avuto il sostegno dell’amministrazione comunale – ha affermato Luciano Cotena – ci ha permesso di spostare l’attenzione anche sul litorale vesuviano. Questo ci permette di guardare con una nuova ottica alle prossime iniziative legate in qualche modo alla Capri-Napoli”.