Emozione e lacrime a Portosalvo: la diretta di Vesuviolive.it seguita da 100.000 persone

La festa della Madonna di Portosalvo a Torre del Greco si è chiusa con una suggestiva processione sul mare trasmessa per la prima volta in diretta da Vesuviolive.it.

Portosalvo, la processione in diretta

Si conclude con una grande partecipazione di fedeli la festa estiva a Portosalvo: quasi due settimane di preghiera e manifestazioni esterne, culminate con la doppia processione di sabato 7 e domenica 8 settembre.

Sabato, il quadro della Madonna portato a spalla ha attraversato per tutta la sera le vie della contrada nella zona mare a ridosso del porto. Domenica, a partire dalle 18.00, il quadro è tornato sul suo carro trionfale per essere imbarcato su un battello per la suggestiva processione sul mare.

La Madonna sul mare

Grande emozione per le difficili manovre con le quali i portatori hanno imbarcato a mano, e successivamente sbarcato, il quadro con la venerata immagine dalla banchina del molo di levante dello scalo torrese.

Il battello ha portato in trionfo la patrona del mare seguita da decine di piccole imbarcazioni di fedeli con i fazzoletti sventolanti in segno di festa. Prima tappa, lo specchio di mare antistante il cimitero di Torre del Greco dove il parroco don Vincenzo ha omaggiato i lavoratori del mare caduti con una toccante preghiera ed il lancio di un mazzo di fiori tra le onde.

Numerosi gli omaggi delle autorità del mare che hanno accompagnato con trombe e sirene il passaggio della Madonna ed il transito fino ai confini della città di Torre del Greco: in località La Scala, infatti, c’è stato un lungo omaggio pirotecnico da parte degli operatori commerciali della zona.

Il rientro: ovazione e commozione per don Vincenzo

Dopo una navigazione durata circa un’ora, il battello è tornato al porto dove ad accogliere il quadro c’era una grande folla di fedeli: dopo la Santa Messa, la venerata immagine della Regina di Portosalvo è stata riportata a spalla verso la chiesa parrocchiale.

Emozione per l’ultimo tratto percorso, durante il quale lo stesso parroco don Vincenzo Vitiello ha voluto essere tra i portatori che riportavano a “casa” il quadro: un lavoro importantissimo, quello di don Vincenzo, giovane sacerdote che ha saputo portare una ventata di freschezza e voglia di fare nella piccola ma calorosissima parrocchia della zona mare.

Un impegno carico di fede, ricambiato dall’affetto dei parrocchiani che gli hanno tributato una vera ovazione a fine processione: in risposta alla quale don Vincenzo non è riuscito a nascondere le lacrime di commozione.

Processione in diretta streaming: centomila collegati da tutto il mondo

La processione è stata seguita per la prima volta in diretta streaming da Vesuviolive.it: un suggestivo evento non privo di difficoltà tecniche per la particolarità di svolgersi, per gran parte del proprio percorso, su un’imbarcazione.

La Madonna di Portosalvo ha saputo raccogliere attorno a sé una folla anche “virtuale” di fedeli: sono stati circa centomila, infatti, gli spettatori che hanno seguito la processione da molte città d’Italia, da tanti paesi nel mondo e dalle navi sulle quali molti torresi lavorano. Una produzione resa possibile grazie al contributo dello Scavolini Store Torre del Greco.