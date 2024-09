Carta acquisti “Dedicata a te”, l’elenco dei beneficiari a Torre del Greco: ecco chi avrà i 460 euro

Pubblicati gli elenchi dei beneficiari della Carta acquisti “Dedicata a te” a Torre del Greco: ecco come verificare se si ha diritto al bonus.

Carta acquisti “Dedicata a te”: i beneficiari

Sono disponibili on line, sul sito del comune di Torre del Greco, gli elenchi dei beneficiari della Carta acquisti “Dedicata a te”: l’importo di 460 euro potrà essere utilizzato per la spesa di beni alimentari di prima necessità (carne, pesce, latte, frutta, pasta, pane), ma anche per fare rifornimento di carburante e acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

CONSULTA L’ELENCO BENEFICIARI CARTA ACQUISTI “DEDICATA A TE”

I destinatari sono i nuclei familiari composti da almeno tre persone, residenti in Italia e con ISEE inferiore a 15mila euro, oltre ad avere almeno un figlio minorenne. Sono esclusi i destinatari di altre misure di sostegno come l’indennità di disoccupazione (Naspi o DisColl), l’indennità di mobilità, la cassa integrazione o l’Assegno di inclusione.

A Torre del Greco quasi 4000 beneficiari

A Torre del Greco sono 3775 i beneficiari della misura sociale. Diversamente da quanto comunicato inizialmente, per una prima verifica i cittadini non dovranno cercare il proprio numero di protocollo ISEE sull’elenco: basterà il codice fiscale.

Nell’elenco messo a disposizione da Palazzo Baronale sono infatti riportati i codici fiscali degli aventi diritto, dei quali risultano visibili soltanto le prime 5 lettere e le ultime 5 di ciascuno. Per facilitare la ricerca, è possibile scaricare l’elenco ed utilizzando la funzione di ricerca all’interno della pagina (diversa per ciascun software o app che si utilizza, ad esempio su Google Chrome da PC basta premere contemporaneamente sulla tastiera CTRL+F).

Scrivendo quindi le prime lettere del codice fiscale di chi ha richiesto l’ISEE saranno evidenziate le righe corrispondenti, se presenti nell’elenco. Si dovrà poi avere cura di verificare anche le ultime cifre per ulteriore conferma.

Cosa fare per ricevere la Carta Acquisti

Per ricevere la Carta Dedicata a Te 2024 i beneficiari dovranno presentare allo sportello di Poste Italiane un modulo rilasciato dall’Ufficio Servizio Sociale del comune di Torre del Greco. Il modulo potrà essere ritirato presso gli uffici siti in via Calastro, nel complesso degli ex Mulini Meridionali Marzoli, muniti di documento d’identità valido e codice fiscale/tessera sanitaria. L’ufficio è aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Tale procedura sarà necessaria soltanto per chi non ha ricevuto la Carta Dedicata a Te 2023: chi è già in possesso della card si troverà il denaro accreditato sulla stessa tessera. Chi l’ha smarrita può richiederla in sostituzione all’ufficio postale presentando documento d’identità, codice fiscale e denuncia di smarrimento esposta all’autorità giudiziaria.