Turris, testa alla Casertana: Ciano resta per ora solo una suggestione

Nessuna novità da registrare in casa Turris nella trattativa per Camillo Ciano, i corallini ora come ora pensano solo al campionato

La Turris dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Latina mette nel mirino la sfida di domani sera contro la Casertana. I corallini vogliono bissare il successo per rilanciarsi del tutto in classifica, contro un’avversaria che dopo tre partite ha raccolto solo due punti. Per Mirko Conte sarà la prima col gruppo pienamente a disposizione, complice anche gli ok per le situazioni legate ad Armiento, Dramé e gli acquisti dell’ultimo giorno di mercato. Abbondanza per ogni ruolo che sposta lontano le voci di mercato, tra cui quella su Camillo Ciano.

La Turris punta la mente alla Casertana, sul mercato svincolati non ci sono novità per Ciano

Quella di Camillo Ciano è stata una suggestione di inizio settimana. Il calciatore fa parte del “pacchetto svincolati” insieme ad una serie di profili abbastanza noti nei campionati italiani, tra cui: Improta, Galabinov, Mbakogu e Ciciretti. Nomi che hanno calcato anche i campi di Serie A, come quello di Ciano, che l’ultima stagione era a Benevento, senza trovare particolare fortuna, con solamente cinque gol segnati e qualche critica di troppo.

La Turris per ora si tiene stretti Tannor e Trotta e punta su questa coppia, senza dimenticare la foltissima abbondanza sulla trequarti, ruolo in cui Ciano ha giocato negli ultimi anni.

All’occorrenza può diventare anche una punta, (oltre 150 partite in quella posizione), ma almeno per ora la Turris va con calma, il mercato degli svincolati è ancora lungo e si interverrà solamente in caso di assoluta necessità, altrimenti si continuerà tranquillamente con la rosa attuale. La priorità in casa corallina è il campionato, tutti sono concentrati nel fare punti e risollevare ulteriormente una classifica che è migliorata dopo i primi tre punti stagionali.