Maltempo, paura nel napoletano: una persona resta bloccata in auto, sommersa dai detriti

Il maltempo di ieri 12 settembre a Torre del Greco ha creato danni anche alle auto e tanta paura agli automobilisti: un residente è rimasto bloccato nella sua vettura.

Torre del Greco, persona bloccata in auto per il maltempo

È successo nel quartiere di Cappella Bianchini, zona alta di Torre del Greco, investito come tutta la città e la costa vesuviana dalla bomba d’acqua di ieri sera, 12 settembre: una persona residente nella zona, M.T. è stata sorpresa dalla spaventosa tempesta mentre si trovava nella sua auto.

In breve, le piogge hanno trascinato grandi quantità di detriti dal versante del Vesuvio verso valle: l’automobilista è rimasto quindi bloccato nella sua vettura. Fortunatamente per lui solo un grosso spavento e nessuna conseguenza: grazie all’intervento immediato di altri abitanti del quartiere è stato evitato il peggio.

Paura per altre auto trascinate dalle acque

Forte spavento anche per altre automobili, sempre in zona Cappella Bianchini, trascinate dalla forte pioggia e spinte sull’orlo del ragno per la raccolta delle acque meteoriche: anche in questo caso, nessun ferito.

Queste ultime si uniscono alle auto trascinate verso via San Giuseppe alle Paludi dalla “lava” che rapidamente si è formata nelle strade cittadine, come testimoniato da numerosi torresi sui social.

Speranza: “Gli incendi estivi continuano a fare danni”

A segnalare la situazione creatasi a Cappella Bianchini è l’ex assessore Giuseppe Speranza, presente sul posto. “Ancora una volta gli incendi dell’estate scorsa sono serviti a fare danni”, spiega Speranza.

Una conseguenza ampiamente annunciata, infatti, sulla quale lo stesso ex assessore ha promosso nei mesi scorsi incontri pubblici con cittadini, enti locali e parlamentari dopo i numerosi incendi che, nei mesi di luglio ed agosto, hanno carbonizzato vaste aree di vegetazione. Le conseguenze dei roghi hanno reso il terreno instabile, così che alla prima pioggia un fiume di fango e detriti ha trovato via libera per creare danni nelle strade cittadine.

Sul posto ieri sono intervenuti i vigili del fuoco accompagnati da Speranza: intervenuti anche gli agenti di polizia municipale unitamente agli operai della ditta di manutenzione comunale che hanno immediatamente provveduto a transennare alcuni tombini senza coperchio.