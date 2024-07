FOTO E VIDEO LIVE/ Incendio sul Vesuvio: evacuate due case a Torre del Greco

Sono davvero impressionanti le immagini che i nostri utenti ci stanno inviando, e che immortalano l’incendio divampato questa mattina alle pendici del Vesuvio. Le foto e i video che vi proponiamo qui, sono stati realizzati da via Fosso Bianco a Torre del Greco.

In questo video inviatoci da Giuseppe Capellone, si vede il Canadair in azione per spegnere le fiamme.

FOTO E VIDEO LIVE/ Incendio sul Vesuvio: le immagini impressionanti da Torre del Greco

Si tratta del secondo incendio divampato sul vulcano nel giro di 24 ore. Dopo quello di ieri, 29 luglio 2024, per il quale era stato individuato e multato di 10mila euro il presunto responsabile, da stamattina le fiamme si sono ripresentate in maniera ancor più prepotente.

Le immagini che vi proponiamo mostrano come le fiamme abbiano coinvolto un’area enorme del bosco, bruciando numerosi ettari di vegetazione. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per domare il rogo, divampato questa mattina.

Evacuate due abitazioni a scopo precauzionale nella zona di Torre del Greco.

Ancora da chiarire la causa del secondo incendio, ma secondo alcune ricostruzioni potrebbe trattarsi dello stesse fiamme di ieri, che non erano state completamente spente, riproponendosi prepotentemente anche quest’oggi. L’ondata di calore da bollino rosso non sta certamente aiutando i pompieri, al lavoro da ore.