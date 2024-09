Una buona Turris strappa il pareggio al Pinto: con la Casertana è 0-0

La Turris continua la sua striscia di punti, dopo la vittoria contro il Latina, i corallini fermano sul pareggio la Casertana al Pinto. Lo 0-0 è il risultato più giusto, entrambe le squadre cercano il gol ma senza reale insistenza, tanti lampi dei singoli e poco gioco di squadra. Nella Turris brilla la difesa, oltre 180 minuti senza subire gol e una solidità che convince anche i tifosi, ottimo il debutto di Ndiaye.

La cronaca di Casertana-Turris

Parte meglio la Casertana che prende rapidamente le misure della Turris e prova un primo forcing, costringendo Marcone a due belle parate, al 12′ i corallini perdono Nicolao per infortunio e al suo posto entra Pugliese. Proprio sulla testa del mediano arriva la prima occasione degli ospiti ma la palla finisce sul fondo. Al 25′ sempre Pugliese è protagonista ma stavolta sfiora il pallone messo in mezzo da Scaccabarozzi. Minuto 31 ritornano in attacco i padroni di casa ma Paglini non rifinisce bene dopo un buon inserimento a fari spenti. Al 42′ occasionissima per i falchetti con Carretta che non trova però il gol da ottima posizione. Prima dell’intervallo la Turris ha un’altra chance ma la difesa di casa chiude provvidenzialmente.

Nella ripresa i ritmi sono più bassi, ci prova Carretta nei primi minuti ma Marcone risponde presente bloccando la sfera. Al 61′ potenziale chance d’oro per i corallini ma Scaccabarozzi sbaglia il passaggio decisivo verso Trotta che si trovava da solo in area piccola. Conte cambia ancora le carte mandando in campo Nocerino al posto di Trotta al 77′. Nel finale i padroni di casa provano un mini-forcing ma anche stavolta Marcone risponde presente e la difesa corallina chiude bene ogni sortita offensiva ospite fino ad arrivare al triplice fischio dopo tre minuti di recupero