Luca Ricci diventa direttore sportivo: il difensore della Turris ottiene la qualifica

Dopo il pareggio contro la Casertana, per Luca Ricci arriva una seconda buona notizia. L’esperto difensore della Turris, ha ottenuto la qualifica come direttore sportivo, dopo aver superato gli esami nella sede della FIGC di Coverciano. Costruisce dunque il suo futuro il centrale corallino che nel mese di marzo ha compiuto trentacinque anni. Uomo spogliatoio e uno dei protagonisti della salvezza conquistata sul campo ad aprile con Leonardo Menichini in panchina e diventato rapidamente leader anche con mister Mirko Conte in questa stagione.

Ricci diventa direttore sportivo, il difensore della Turris

“Qualifica” non significa saper fare ma portare in dote studio, passione, conoscenza e spirito di sacrificio. Qualifica significa aver acquisito le competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo che, solo così facendo, si è in grado di poter esercitare. Dopo la Laurea, un altro importante passo verso il futuro: finalmente DIRETTORE SPORTIVO”.