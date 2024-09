I precedenti di Turris-Avellino: al Liguori la vittoria dei corallini manca dal 1997

Questa sera torna il derby tra Turris e Avellino. Alle 20:45 all’Amerigo Liguori si prevede grande spettacolo sia in campo che sugli spalti. Tutto esaurito il settore ospite, dove ci saranno 500 tifosi, mentre la vendita dei tagliandi per i corallini continua a salire nella speranza di avvicinarsi quanto più possibile al sold-out (come capitato nell’ultimo precedente). Due squadre che arrivano da momenti opposti: la Turris non perde e non subisce gol da tre partite, mentre l’Avellino sabato notte ha subito una vera e propria rivoluzione col presidente D’Agostino che ha fatto fuori staff tecnico e societario.

La Turris e il taboo Avellino al Liguori, i precedenti

Da quando i vesuviani sono tornati in Serie C nel 2020 non sono mai riusciti a vincere contro l’Avellino all’Amerigo Liguori. Sono quattro le vittorie di fila dei lupi tra le mura coralline. L’ultimo successo è stato lo 0-4 di inizio aprile, in una sfida caratterizzata da espulsioni e nervosismo, dove entrambe le squadre lottavano per motivi diversi di classifica.

Tante sfide ad altissima intensità negli ultimi anni: la più sentita è sicuramente quella del novembre 2021, quando i corallini si giocavano le primissime posizioni con Bruno Caneo seduto in panchina. Decisa da un eurogol di D’Angelo in rovesciata, i corallini quel pomeriggio passarono in vantaggio con un siluro dalla distanza di Tascone.

Dando uno sguardo al passato, i corallini non vincono dal 5 ottobre 1997, quando Barrucci e Pavanel riuscirono a dare un importante successo alla squadra allenata da Geretto. L’altro successo degno di nota è quello del 1973, dove l’Avellino favorito assoluto di quel campionato cadde al Liguori sotto i colpi di Iancarelli fermando la striscia di quasi 1000 minuti senza subire gol dei lupi e di dieci risultati utili consecutivi (7 vittorie e 3 pareggi).

09/05/1948 Turris-Avellino 1-0

23/04/1950 Turris-Avellino 3-1

27/04/1952 Turris-Avellino 2-1

21/02/1954 Turris-Avellino 0-0

23/01/1955 Turris-Avellino 4-0

06/05/1955 Turris-Avellino 0-1

27/02/1972 Turris-Avellino 1-0

01/04/1973 Turris-Avellino 2-1

30/04/1995 Turris-Avellino 1-1

05/10/1997 Turris-Avellino 2-0

24/01/2021 Turris-Avellino 0-2

28/11/2021 Turris-Avellino 1-2

04/12/2022 Turris-Avellino 1-3

07/04/2024 Turris-Avellino 0-4