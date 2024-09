Turris-Avellino, le probabili formazioni: Nocerino insidia Onofrietti

Questa sera la Turris ospiterà l’Avellino per l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie C. Momenti opposti per le due squadre: i corallini arrivano da cinque punti nelle ultime tre partite, mentre i lupi si trovano in una situazione complessa in classifica e dal punto di vista ambientale, con l’esonero di tutto lo staff tecnico e societario (escluso D’Agostino e figlio) arrivato sabato notte dopo la sconfitta contro il Latina.

Le probabili formazioni di Turris-Avellino

Mirko Conte cambia qualcosa rispetto al pareggio contro il Sorrento. In porta confermatissimo Marcone, nei tre di difesa torna Ricci che prenderà il posto di Cocetta e formerà il trio con Esempio e Ndiaye. A centrocampo il tecnico lombardo dovrebbe confermare il pacchetto di mischia che vede Pugliese e Scaccabarozzi sulle fasce con Casarini (ex della sfida) e Morrone in mezzo. Sulla trequarti Giannone è intoccabile mentre al suo fianco il ballottaggio è vivo con Nocerino che insidia Onofrietti. In avanti ritrova il posto Marcello Trotta che spera di ritornare al gol proprio contro la sua grande ex.

TURRIS (3-4-2-1): Marcone, Esempio, Ricci, Ndiaye; Pugliese, Casarini, Morrone, Scaccabarozzi; Nocerino, Giannone, Trotta

L’Avellino arriva a questa sfida con Biancolino seduto in panchina al posto dell’esonerato Pazienza. Tanti problemi di formazione per i lupi che dovranno fare a meno di alcuni volti noti tra cui: Patierno, Tribuzzi, Russo, Rocca e Toscano oltre ad Armellino, ultimo a dare ko dopo un attacco febbrile. Dovrebbe partire dalla panchina l’ex Frascatore, complice anche il cambio modulo con il ritorno della difesa a quattro. In avanti scelte forzate con Redan e Gori dal primo minuto e Vano pronto ad entrare nella ripresa. Cinque invece i giovani della Primavera, chiamati complice le tante indisponibilità.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Benedetti, Enrici, Liotti; D’Ausilio, Palmiero, De Cristofaro; Sounas; Gori, Redan.