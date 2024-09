Scontri dopo Turris-Messina: individuati otto tifosi corallini

Lo scorso 27 gennaio all’Amerigo Liguori è andata in scena la sfida tra i corallini, allenati da mister Menichini, e il Messina. Una partita al cardiopalma chiusa col risultato di 2-2, con un finale da pazzi dove prima arrivò il gol di Jallow e poi il pareggio degli ospiti, a tempo scaduto, con un’esultanza polemica di Emmausso che fece scoppiare il caos in tribuna. In mattinata odierna la Procura ha emesso otto misure cautelari nei confronti dei responsabili degli scontri nel post-partita tra sostenitori di casa e le forze dell’ordine.

Otto corallini nei guai per gli scontri post Turris-Messina

La partita dello scorso gennaio è stata segnata da un durissimo finale di partita, iniziato dopo la polemica esultanza di Emmausso, il quale mimò il gesto “zitti” sotto la tribuna dei supporters corallini. Da lì è seguito il lancio di alcuni oggetti (prontamente multato dalla Lega) che ha provocato il caos generale, sopito parzialmente dal triplice fischio dell’arbitro dopo aver calmato anche la rissa che si era scatenata sul terreno di gioco tra le due panchine. Il resto invece si è consumato all’esterno dello stadio, per le strade di Torre del Greco.

Lo scontro tra Polizia e tifosi ha portato all’individuazione di otto tifosi ritenuti colpevoli di lancio dei petardi verso le forze dell’ordine. Dopo averli individuati, il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto per costoro l’obbligo di firma e di presentazione alla polizia giudiziaria, essendo considerati gli autori degli scontri al termine del match Turris-Messina. Quegli scontri portarono a due cariche da parte delle forze dell’ordine, intervallate da lanci di pietre e bottiglie di vetro. Al termine degli scontri quattro agenti hanno riportato ferite di media entità.