Spettacolo a Torre del Greco, c’è il Campionato di Vela: 4 giorni di meraviglie in mare

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024 il Circolo Nautico di Torre del Greco ospiterà il campionato italiano di categoria della classe Match-race di vela, quella che riunisce i migliori specialisti destinati un giorno a rappresentare gli equipaggi italiani nelle sfide veliche più prestigiose, a cominciare da quelle di Coppa America.

Campionato di vela a Torre del Greco: 4 giorni di festa

Sarà il Circolo Nautico torrese ad ospitare le sfide “uno contro uno” che assegneranno il titolo assoluto e quello di under 23 ai partecipanti. I nove equipaggi nazionali più forti arriveranno nella città del corallo e saranno ospitati dal sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione, per sfidarsi nelle acque antistanti il porto torrese e mettersi a caccia del titolo tricolore.

Per le prove in acqua saranno usate le imbarcazioni utilizzate in occasione delle Universiadi di Napoli nel 2019 e oggi in dotazione alla Federazione Vela, che le custodisce proprio a Torre del Greco. Una vetrina che accenderà l’attenzione del settore vela nazionale sulla città torrese, settore che sarà rappresentato dal presidente della Federazione nazionale, Francesco Ettorre, che giungerà a Torre giovedì 3 ottobre.

Nella stessa giornata, alle ore 12.30, si terrà la cerimonia di apertura del campionato italiano. Prenderanno parte all’evento le massime autorità cittadine, a partire dal sindaco Luigi Mennella. Annunciata la partecipazione anche del presidente della Banca di Credito Popolare, Mauro Ascione, istituto che non ha fatto mancare il proprio sostegno all’organizzazione.

“Siamo estremamente orgogliosi della scelta fatta dalla Fiv di avere assegnato al Circolo Nautico Torre del Greco l’organizzazione di una kermesse tanto importante e prestigiosa. Un aspetto che ci riempie di responsabilità e ci sprona a continuare a fare sempre meglio nel lavoro intrapreso e che tanti risultati positivi ha dato finora” – ha affermato il presidente del sodalizio, Gianluigi Ascione.

Sempre giovedì, nel pomeriggio, è inoltre in programma l’assemblea elettiva dell’associazione circoli nautici, il cui presidente è Gianluigi Ascione. I componenti dell’associazione procederanno all’elezione dei propri rappresentanti che resteranno in carica nel prossimo triennio. Ci saranno anche i consiglieri regionali Franco Picarone e Loredana Raia.