Turris, Nicolao verso il rientro contro l’Audace Cerignola. La situazione degli infortunati

Nicolao prova a recuperare per l'Audace Cerignola, Conte spera di riaverlo quanto prima per la sua Turris

La Turris si prepara alla sfida di domenica pomeriggio contro l’Audace Cerignola. I corallini hanno assoluto bisogno di fare punti, dopo il ko contro il Trapani, che ha spedito i vesuviani in piena zona retrocessione.

Una situazione sicuramente non semplice, vedendo soprattutto il calendario delle prossime sfide dove ci saranno altri due derby (contro Giugliano e Cavese) oltre alla sfida contro i gialloblu di Raffaele. Nel mentre Conte guarda l’infermeria con un leggero ottimismo, Nicolao proverà ad esserci per la partita di questo weekend.

Nicolao prova ad esserci per Turris-Audace Cerignola. Le ultime sull’infermeria corallina

L’esterno ex Brindisi è stato uno dei grandi assenti delle ultime partite. Fatale la sfida di Caserta contro i falchetti, dove il calciatore ha dovuto lasciare il campo dopo pochi minuti a seguito di un infortunio. Dopo quasi un mese, Nicolao prova a stringere i denti ed accelerare i tempi di recupero per essere pronto già per domenica, quando la Turris accoglierà al Liguori l’Audace Cerignola. Nella peggiore delle ipotesi, il calciatore salterà anche la sfida contro i pugliesi ma sarà regolarmente a disposizione nel derby di Cava dei Tirreni della settimana successiva.

Tutto tace invece sugli altri fronti. Criptica la situazione legata a Carlo Armiento che dopo una breve apparizione in quel di Caserta, non si è mai più fatto rivedere, fermandosi alla vigilia della sfida contro il Sorrento.

Ai box ancora Jordan Boli: anche su di lui la situazione non sembra essere per nulla chiara, con il calciatore che dopo la bella partita contro il Latina è diventato oggetto del mistero. L’ultime notizie sullo scuola Genoa e Empoli sono legate al pre-partita contro la Casertana, dove il calciatore ha dato forfait all’ultimo per un problema di natura muscolare.