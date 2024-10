Turris, Capriola smentisce: “Massima fiducia a Mirko Conte”

Nelle ultime ore si è scatenata la voce di mercato attorno alla panchina di mister Mirko Conte. Il tecnico corallino secondo rumors era sulla graticola e uno spartiacque poteva essere la partita contro l’Audace Cerignola di domenica pomeriggio (calcio d’inizio ore 17:30). Sul tema la redazione di Vesuvio Live è stata contattata dal dirigente responsabile Ettore Capriola, che ha smentito le notizie circolate nelle ultime ore sul possibile avvicendamento in panchina e il conseguente esonero del tecnico Mirko Conte.

Capriola smentisce le notizie su Conte e rinnova la fiducia al tecnico

Il dirigente responsabile dopo averci contattati telefonicamente ha riferito che: “Mister Mirko Conte non è minimamente in dubbio. Ogni voce sul suo futuro è totalmente infondata e priva di verità. Noi rinnoviamo la fiducia al tecnico e continueremo con lui. Non c’è nessun caso attorno alla sua panchina”. Queste le parole del dirigente che dunque smentisce categoricamente ogni dubbio sulla posizione del tecnico lombardo e il risultato di domenica non influirà su nessuna scelta in merito.

Turris che domenica alle ore 17:30 affronterà i pugliesi dell’Audace Cerignola. Partita non semplice: i corallini sono chiamati a vincere contro una squadra che, esclusa una piccola battuta d’arresto nelle scorse settimane, è stata una delle maggiori sorprese del girone. Non ci sono novità sui recuperi, le uniche che siamo riusciti a raccogliere sono quelle legate a Nicolao, che proverà a stringere i denti. Mistero invece su Boli e Armiento. Dall’altra parte invece mancherà il grande ex della sfida, Jallow. L’attaccante gambiano non ci sarà per un problema fisico che lo ha limitato e non poco in questo inizio di stagione e tornerà a disposizione dei suoi solamente dalla prossima partita, contro il Sorrento.