Don Giosuè: “Per Ciro non è l’ultimo giorno, ma solo l’ultimo della sua vita terrena”

“C’è una sola parola che ha diritto di esistere per raccontare una cosa del genere, tutte le altre sono vuote”. Inizia così l’omelia di Don Giosuè Lombardo, il parroco della Basilica di Santa Croce che ha avuto il compito di celebrare la messa in ricordo di Ciro Perna, il ragazzo di Torre del Greco morto a soli 16 anni.

L’omelia di Don Giosuè Lombardo in ricordo di Ciro Perna

“Con le domande di quesiti giorni, di lacrime, di dubbi, di buio. Chiedo al signore – ha continuato Don Giosuè – la Grazia che queste domande in questa celebrazione trovino risposte. Possiamo fare cura di tutto l’amore che il padre e la madre hanno avuto per lui. Per Ciro non è l’ultimo giorno, è l’ultimo della vita terrena”.