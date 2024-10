VIDEO/ Tutta Torre del Greco applaude Ciro: il commovente momento all’uscita della bara

Si sono appena conclusi a Torre del Greco i funerali di Ciro Perna, il ragazzo di 16 anni morto dopo essere precipitato dalla finestra della scuola: un giorno di dolore per l’intera cittadinanza che si è lasciata andare ad un lungo e fragoroso applauso all’uscita della bara bianca all’esterno della Basilica di Santa Croce.

Funerali, l’applauso di Torre del Greco per Ciro Perna

Parenti, amici, compagni di classe e cariche istituzionali hanno preso parte alla cerimonia funebre in onore del 16enne, deceduto per le gravi lesioni riportate durante l’impatto con il suolo, dopo la caduta dalla finestra dell’istituto Pantaleo.

Una vicenda che ha sconvolto la comunità torrese che ha seguito con il fiato sospeso la vicenda, sperando in un miglioramento delle condizioni del ragazzo. Purtroppo, però, dopo due giorni di agonia, il cuore di Ciro ha smesso di battere per sempre.

Oggi, in una chiesa gremita, si è tenuta la celebrazione funebre. Un momento toccante per i presenti che hanno voluto dire addio al piccolo Ciro omaggiandolo con il volo dei palloncini, di colore azzurro e bianco. Subito dopo, la folla si è lasciata andare ad un commovente applauso, tra lacrime e dolore.

“Con le domande di quesiti giorni, di lacrime, di dubbi, di buio. Chiedo al signore la Grazia che queste domande in questa celebrazione trovino risposte. Possiamo fare cura di tutto l’amore che il padre e la madre hanno avuto per lui. Per Ciro non è l’ultimo giorno, è l’ultimo della vita terrena” – queste le parole di Don Giosuè durante l’omelia.

Presente ai funerali anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che per la giornata di oggi ha dichiarato il lutto cittadino.