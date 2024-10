Turris, Ekuban firma ma non giocherà contro il Cerignola. Domenica prima per Parodi

La Turris firma Ekuban ma non ci sarà contro il Cerignola, domenica esordio per Parodi

La Turris si prepara alla partita di domenica pomeriggio contro l’Audace Cerignola. I corallini sono chiamati a fare risultato dopo la battuta d’arresto contro il Trapani di settimana scorsa. In vista della sfida ci sono alcune novità da segnalare accadute questi giorni, legate alle situazioni di Joseph Ekuban e Gianluca Parodi. Il primo dopo una settimana di allenamenti con la rosa di Conte è pronto a legarsi al mondo corallino, il secondo invece dopo qualche settimana d’attesa è pronto ad esordire.

Ekuban si lega alla Turris mentre domenica ci sarà anche Gianluca Parodi

Joseph Ekuban, classe 2000, è in procinto di firmare con la squadra corallina. L’attaccante arriva dalle sfortunate stagioni con Arezzo, Monterosi e Fidelis Andria. Fratello minore di Caleb Ekuban, attaccante del Genoa. Per lui in Serie C 100 presenze con 6 gol.

Ultima rete segnata lo scorso 3 aprile 2022 tra le fila del Monterosi nei minuti finali della sfida contro Catanzaro. Il nativo di Villafranca di Verona ha collezionato anche due presenze in Europa (una in Champions e una in Europa League) con la maglia del Partizani FK nella stagione 2019/20.

Domenica invece ci sarà anche Gianluca Parodi. L’under nativo di Genova si allenava già da qualche settimana con la squadra di mister Mirko Conte e con il Cerignola sarà a disposizione del trainer lombardo. L’anno scorso al Lumezzane ha collezionato 13 presenze nel girone A di Serie C riuscendo a segnare anche un gol nella sfida vinta contro il Virtus Verona. Con la squadra della provincia di Brescia ha giocato per due stagioni, la prima è valsa la promozione tra i “Pro”. Da capire se sarà impiegato dal primo minuto oppure potrà essere una freccia da lanciare nella seconda metà di sfida.