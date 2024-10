Turris-Audace Cerignola, i precedenti: al Liguori i corallini non hanno mai perso

La Turris si prepara al delicato turno di domenica contro l’Audace Cerignola di Raffaele. I corallini vogliono risalire la classifica e allontanare la zona rossa, e per farlo servono i punti nella partita di questo weekend. Voglia di riscatto e volontà di cambiare il trend, questi gli obiettivi da raggiungere per mister Mirko Conte che vuole cancellare rapidamente la sconfitta di Trapani. I precedenti al Liguori sorridono alla Turris, infatti tra le mura amiche i corallini non hanno mai perso contro i gialloblù e il trend è molto positivo.

I precedenti tra Turris e Audace Cerignola all’Amerigo Liguori

Sono quattro i precedenti al Liguori tra Turris e Audace Cerignola. I corallini tra le mura amiche hanno conquistato due vittorie e due pareggi. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate in Campania è stato lo scorso 26 novembre 2023 con i padroni di casa che riuscirono a pareggiare con Guida a tempo scaduto. Le due vittorie invece sono arrivate il 4 marzo e il 4 novembre, sempre del 2023. Il più recente dei due è stato quello di Coppa Italia, dove i corallini si imposero con un facile 2-0. Quello di marzo fu un 2-1 importantissimo per la rincorsa salvezza della squadra di Gaetano Fontana che riuscì a strappare i tre punti grazie ai gol di Riccardo Maniero e Vito Leonetti (per gli ospiti segnò il provvisorio pareggio Achik).

Domenica scopriremo se la Turris riuscirà a tenere intatto questo trend positivo. Una vittoria servirebbe come il pane per rilanciarsi in classifica e staccare le ultime due, Foggia e Taranto, che si affronteranno proprio questo weekend.

25/02/2018 Turris-Audace Cerignola 1-1 (Serie D)

04/03/2023 Turris-Audace Cerignola 2-1 (Serie C)

04/11/2023 Turris-Audace Cerignola 2-0 (Coppa Italia Serie C)

26/11/2023 Turris-Audace Cerignola 1-1 (Serie C)