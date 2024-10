Turris senza anima e idee, l’Audace Cerignola ringrazia e cala lo 0-3 al Liguori

La Turris crolla in casa per 0-3 contro l’Audace Cerignola. Per i corallini l’ennesima prova incolore della stagione

Una Turris senza idee e anima regala i tre punti all’Audace Cerignola che controlla la partita e trova sistematicamente il gol quando accelera. Salvemini è il mattatore del match con una splendida doppietta tra primo e secondo tempo. Per la Turris c’è il rammarico del gol divorato da Nocerino ad inizio ripresa che sarebbe valso l’1-1 provvisorio ma per il resto c’è poco da commentare, ci pensa il risultato finale a farlo.

La cronaca di Turris-Audace Cerignola

L’inizio partita è su ritmi molto bassi con le due squadre che si studiano. Al 13’ il primo squillo è di Trotta, dopo una serie di conclusioni pessime degli ospiti. L’attaccante corallina di sinistro prova a sorprendere il portiere che riesce a salvare in due tempi. Al primo squillo ospite arriva il gol che sblocca la partita. Salvemini al 31’ sfrutta un rimpallo in area e insacca a porta sguarnita tra le proteste dei padroni di casa per un fuorigioco. Al 45’ l’episodio in area pugliese, Pugliese viene atterrato in area con un calcione ma per l’arbitro non c’è nulla tra le proteste generali che generano solo una serie di cartellini gialli.

Nella ripresa la Turris prova a rimettere la partita sui binari giusti ma Nocerino al 49’ fallisce una clamorosa chance davanti a Saracco. Gli ospiti prendono coraggio e Salvemini raddoppia con un eurogol, l’attaccante tira da fuori area, palla che colpisce il palo interno e poi si insacca alle spalle di Marcone. Al 70’ i pugliesi calano il tris con Bianchini che su assist di Paolucci calcia di prima intenzione e silura il portiere corallino. All’80’ ci prova Esempio dalla distanza per il gol della bandiera ma la palla finisce in angolo dopo il riflesso di Saracco. Il match si chiude dopo quattro minuti di recupero.