Turris multata per un bicchiere di plastica: l’episodio contro l’Audace Cerignola

Nella giornata di ieri sono arrivati i responsi del Giudice Sportivo. Tra le varie multe comminate ai club di Serie C c’è anche una sanzione per la Turris. I corallini domenica scorsa al Liguori hanno ospitato l’Audace Cerignola, nella sfida finita 0-3 per i pugliesi. Oltre il danno la beffa per la squadra corallina che dovrà pagare mille euro di multa per un bicchiere lanciato sul terreno di gioco in direzione della panchina ospite poco prima dell’intervallo, quando la sfida era sullo 0-1 per la squadra di Raffaele.

Sono arrivate multe anche per Avellino e Crotone per quanto riguarda le squadre del girone C di Serie C. Ricordando anche che la Turris ieri ha avuto la sentenza sul caso fideiussione, con un punto di penalizzazione e l’inibizione dai campi di gioco per 45 giorni al dirigente Antonio Piedepalumbo. Di seguito la spiegazione ufficiale del Giudice Sportivo pubblicata nella giornata di ieri sull’episodio capitato all’Amerigo Liguori domenica pomeriggio nella partita persa contro l’Audace Cerignola:

“AMMENDA DI € 1.000,00 PER LA TURRIS: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Destra, consistiti nell’aver lanciato, al 45° 37/124 minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido in direzione dei componenti della panchina della squadra avversaria, colpendoli. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.