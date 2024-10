Turris, Capriola: “Inizio a rilento colpa della situazione creata dalla precedente gestione”

A Radio Capri ha parlato il dirigente dei corallini Ettore Capriola. Nella giornata di Cavese-Turris tutta l’attenzione delle due città è sul caldissimo derby. Gli uomini di Conte hanno bisogno di fare punti dopo le due sconfitte consecutive. Dall’altra parte i padroni di casa dopo tre risultati utili di fila cercano il quarto per lanciarsi sempre di più verso la zona play-off.

Capriola a Radio Capri parla di Turris…e della precedente gestione

Sull’inizio di stagione il dirigente si espone così: “Sicuramente un inizio campionato sofferto dovuto da una situazione particolare portata dalla precedente gestione e mano mano stiamo cercando di riprendere il tutto per arrivare all’obiettivo salvezza. Stasera? Ci aspettiamo di fare un buon risultato, l’abbiamo preparata bene, i ragazzi sono molto carichi e abbiamo due calciatori che rientrano ovvero Nicolao e Armiento che potranno dare un ottimo contributo alla squadra. Arriviamo da due sconfitte e oggi per noi è una partita importantissima e speriamo nei tre punti”.

Cosa direbbe ai tifosi?: “Ai tifosi dico che vorremo mantenere la promessa fatta alla presentazione ovvero quella di salvarci anche se fosse all’ultimo minuto dell’ultima giornata. La tifoseria deve stare tranquilla e serena perché il ciclo di quest’anno è influenzato da cosa è successo l’anno scorso e ricordando il rischio di non potersi iscrivere a questo campionato e bisogna lodare la Sport and Leisure per essere riuscita l’iscrizione”.

Sul girone: “Il girone C è il più difficile di tutti, ci sono tante squadre importanti, ed è molto tosto e combattuto. Il campionato è iniziato da poco ci sono tante partite davanti da giocare e la classifica è molto compressa. Mano mano poi ogni squadra troverà la propria collocazione, come per la Turris che cercherà di collocarsi nella zona salvezza”.