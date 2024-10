Cavese-Turris, le probabili formazioni: scalpitano Nicolao e Ekuban

Questa sera alle 20:45 andrà in scena il derby tra Cavese e Turris. I corallini hanno bisogno del rilancio: i tre punti in palio sono fondamentali, complice anche il -1 in classifica a seguito del mancato pagamento della fideiussione.

Per Mirko Conte vigilia non semplice, specialmente dopo il ko di Jacopo Scaccabarozzi e la probabile assenza di Marcello Trotta. Dall’altra parte i padroni di casa arrivano da tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio) e sono in piena corsa alla zona play-off.

Le probabili formazioni di Cavese-Turris

Partendo dai corallini, si continua con il 3-4-2-1. In porta Marcone, in difesa il terzetto sarà composto da Esempio, Ricci e Ndiaye (occhio a Cocetta che potrebbe prendere il posto dell’ex Roma). A centrocampo rientra Nicolao che prende il posto sulla fascia sinistra lasciato da Scaccabarozzi, a destra confermato Parodi per questione di minutaggio, mentre al centro la coppia formata da Pugliese e Casarini.

In avanti spazio a Nocerino che dovrebbe vincere il ballottaggio con Onofrietti e Giannone. In avanti Trotta non è al meglio e dunque spazio a Ekuban. Rimane però viva l’ipotesi del terzetto Onofrietti-Giannone-Nocerino, che permetterebbe a Conte di poter schierare Pugliese sulla fascia destra e Morrone al fianco di Casarini, spedendo in panchina Parodi.

TURRIS (3-4-2-1): Marcone, Esempio, Ricci, Ndiaye; Parodi, Pugliese, Casarini, Nicolao; Giannone, Nocerino, Ekuban.

Per Di Napoli lo schieramento con tutta probabilità sarà un 4-3-1-2. Pochi dubbi per i bluefoncè, l’ex Loreto sgomita per un posto da titolare anche se salvo cambi di scenari partirà dalla panchina. A centrocampo confermati Pezzella e Konate insieme al giovane Citarella. In avanti spazio a Fella e Sorrentino con Badje relegato alla panchina. A supporto dei due confermatissimo Vitale.

CAVESE (4-3-1-2): Boffelli; Rizzo, Peretti, Piana, Maffei; Konate, Pezzella, Citarella; Vitale; Fella, Sorrentino.