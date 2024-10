IL DERBY E’ CORALLINO/ Giannone trascina la Turris: Cavese battuta 1-2

La Turris vince il derby e torna finalmente a sorridere. Il trascinatore della serata è il capitano Luca Giannone che con una prestazione esemplare porta i suoi alla vittoria e tira fuori i corallini dalla zona play-out (per ora). Derby di vitale importanza vinto con una prestazione importante, nonostante i brividi finali sull’assalto dei padroni di casa.

La cronaca di Cavese-Turris

Parte subito bene la Cavese con Fella che al 4′ impegna Marcone che mette in angolo. Al primo squillo corallino arriva il gol, con Giannone che al 15′ raccoglie un cross deviato e di sinistro strega il portiere di casa insaccando un tiro potente e preciso. Al 21′ ci riprova Giannone ma prima trova Boffelli, poi sulla deviazione spara a lato da posizione difficile. Al 31′ chance colossale per i padroni di casa con Maffei che dal cuore dell’area spara clamorosamente fuori. L’ultimo squillo è di Pezzella ma al 46′ è prodigioso Marcone che mette nuovamente in calcio d’angolo.

La ripresa si apre con il rigore a favore della Turris, Giannone lancia Nocerino che a tu per tu con Boffelli viene atterrato. Dagli undici metri si presenta il capitano corallino che spiazza il portiere e insacca la sua doppietta personale. I corallini provano a tenersi alti e con Nocerino sfiorano il tris da buona posizione. Conte indietreggia i suoi inserendo Nicolao e Armiento. Nel mentre la Cavese torna in avanti e Al 73′ trova il gol che dimezza lo svantaggio, o Badje brucia sullo scatto Nicolao e serve nel mezzo Sorrentino, che deve solo appoggiare in rete. I padroni di casa ci credono mentre la Turris allontana ogni minaccia. Conte manda dentro anche Ricci e mette i suoi a cinque in difesa. L’ultimo brivido è al 93′ ma Marcone respinge la conclusione di Sorrentino.