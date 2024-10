Falso profilo social con la foto del sindaco Luigi Mennella: “Ho denunciato, non è la prima volta”

Un profilo falso su Facebook con le foto del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella è apparso tra le richieste di amicizia di diversi cittadini torresi: il primo cittadino ha provveduto a sporgere denuncia.

Sindaco Luigi Mennella, spunta un profilo Facebook falso

C’è una sua foto con la fascia tricolore e dal sistema di messaggistica sono partiti anche inviti per un non meglio precisato “nuovo progetto”. Tanto presumibilmente reale che in poco tempo ha racimolato una quarantina di adesioni, convincendo anche chi è già nella lista delle conoscenze sul profilo e la pagina ufficiale.

Ma quella pagina Facebook intestata al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, è completamente falsa. Come falsi sono gli inviti partiti nei confronti degli utenti del social. E non è la prima volta: già in passato erano apparse prima una pagina social e poi un profilo Whatsapp con tanto di foto, dal quale erano perfino partite richieste di natura economica.

Il fatto si era già verificato in passato: ma il sindaco Mennella non è l’unico ad essere preso di mira da questo particolare fenomeno. Sono tanti i tentativi di “furto d’identità” sui social, un fatto punito come reato ma sempre più frequente e fonte di problemi per le tante vittime. Il fine di questi atti, quando non si tratta di banali scherzi, può avere anche conseguenze serie come tentativi di truffa o vere e proprie sostituzioni di persona.

Non è la prima volta: “Ho già sporto denuncia”

E come per la precedenti occasioni, anche in questa circostanza il primo cittadino ha predisposto un’apposita denuncia da consegnare alle forze dell’ordine: “Nella tarda mattinata odierna – spiega Mennella nella sua denuncia – sono stato contattato da alcuni amici che mi hanno segnalato la realizzazione di un falso profilo Facebook a me intestato, con tanto di nome e foto tratte da iniziative istituzionali, in una addirittura con la fascia tricolore di sindaco”.

“Sottolineo che già in passato ho denunciato altri episodi analoghi. Chiedo che siano avviate con urgenza tutte le indagini del caso e si proceda quanto prima alla segnalazione necessaria per bloccare tale falso profilo”.