Turris, questione stipendi: filtra cauto ottimismo sulla situazione

Questione stipendi in casa Turris. C'è cauto ottimismo sulla situazione, in attesa di ufficialità

E’ arrivato il tanto atteso e temuto 16 ottobre. Data che tutti i tifosi corallini hanno cerchiato e sottolineato con la matita rossa. Oggi infatti la squadra di Torre del Greco assieme alle altre 59 squadre di Serie C dovrà documentare alla Figc l’avvenuto pagamento degli emolumenti nonché delle ritenute Irpef (anche relative agli incentivi all’esodo dei tesserati), dei contributi Enpals e fondo di fine carriera dovuti, che riguardano il primo bimestre della nuova stagione, ovvero dal 1° luglio al 31 agosto 2024.

Questione stipendi, cauto ottimismo in casa Turris: le ultime sulla situazione

Era una data attesa con tanta preoccupazione dai tifosi corallini: oggi 16 ottobre è l’ultimo giorno utile per consegnare tutta la documentazione alla Figc per tutti i pagamenti di routine a cui ogni squadra di Serie C e B è sottoposta. Nonostante le ultime bollenti giornate, con una serie di attacchi tra Colantonio e Capriola tramite comunicati la situazione sembra essere rientrata.

Grazie soprattutto alla mediazione del sindaco Mennella che nella mattinata di domenica ha convocato i due protagonisti al Palazzo Baronale per chiudere definitivamente questa diatriba. A Turris Live, lo stesso sindaco ha poi annunciato che i tifosi potevano stare tranquilli e le due parti si sono strette la mano per sancire i patti.

Sulla questione stipendi in mattinata è filtrato cauto ottimismo, con lo stesso Capriola avvistato sorridente nelle vicinanze dello stadio Liguori. Naturalmente per essere sicuri al 100% siamo in attesa di un comunicato ufficiale che la società dovrebbe emettere nel pomeriggio per far tirare un sospiro di sollievo ai tanti tifosi in apprensione. Chiudendo così almeno per qualche settimana le faccende extra-calcistiche e concentrandosi sul campo, dove i corallini sabato pomeriggio ospiteranno il Giugliano per un derby che in chiave classifica conta tantissimo.