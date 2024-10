Turris, senti l’ex Taugordeau: “Al Lumezzane mi è tornata la voglia di giocare a calcio”

Anthony Taugordeau è stato sicuramente uno tra i più grandi flop negli ultimi anni per la Turris. Il centrocampista francese, arrivato a Torre del Greco in pompa magna, non rispettò le attese e le speranze dei tifosi. Dopo sei mesi era già diventato un vero e proprio mistero, e successivamente – nel mercato invernale del 2023 – ha rifiutato diverse offerte che gli avrebbero consentito di lasciare la città campana. Il francese ha poi lasciato il rosso corallo solamente in estate sposando il progetto Lumezzane, diventando rapidamente un vero e proprio leader per prestazioni e carattere.

Taugordeau ritorna sul passato difficile alla Turris e lancia la provocazione

Dopo aver rinnovato con il Lumezzane fino al 2026, il centrocampista francese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Vestire questa maglia mi ha fatto tornare la voglia di giocare a calcio dopo due annate difficili alla Turris. Sono felice di poter prolungare il legame con questa società che sta crescendo sempre più, che ha l’ambizione e la mentalità vincente nel suo dna. Se nello scorso campionato siamo stati una sorpresa ottenendo la qualificazione da neo promossa nei playoff, in questa stagione vogliamo confermarci e lavoriamo dal primo giorno con un grande entusiasmo che ci ha sempre caratterizzato anche nei momenti più difficili”.

“Personalmente sono felice del rendimento che ho raggiunto in questo anno e mezzo al Lumezzane, ma non mi accontento, voglio fare ancora di più. C’è tanto su cui lavorare e migliorare, soprattutto voglio essere più decisivo in zona gol, mi manca il gol. Si è creato un gruppo bellissimo, non era scontato visto che la rosa è stata molto ringiovanita nell’ultima sessione di mercato, ma questi ragazzi sembrano qui da anni e non solo da tre mesi ed è una cosa magnifica per il morale dello spogliatoio”.