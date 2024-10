Crolla un edificio a Torre del Greco: in un video il terrificante momento dello schianto

Attimi di panico questa mattina a Torre del Greco dove, a seguito del forte maltempo che ha colpito l’intero territorio napoletano, è crollata una parte di un edificio in piazzale Fontana: in un video, registrato dalle telecamere di sorveglianza installate in zona, è stato immortalato l’inquietante momento del crollo.

Maltempo a Torre del Greco: in un video il momento del crollo

Come si evince dalle immagini, tutto è partito da una scia di calcinacci precipitata al lato dello stabile causando, man mano, il crollo della facciata frontale dell’edificio, precipitata direttamente sulle auto parcheggiata in zona, generando una enorme scia di fumo e polvere.

Il crollo si è verificato alle ore 8:15 circa, generando un tonfo avvertito anche nelle vicinanze della stazione della ferrovia e nei pressi del Palazzo Baronale. Dalle informazioni raccolte sul posto da Vesuvio Live è emerso che all’interno della parte crollata non vi fossero condomini.

Si tratta, infatti, di un edificio disabitato ma collegato strettamente ad un’altra palazzina regolarmente abitata. Le sei famiglie residenti al suo interno, infatti, sono state immediatamente evacuate. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici comunali. Per fortuna, non si registrano morti né feriti.

Danni del maltempo in Campania

Il violento vortice ciclonico che ha colpito l’Italia ha provocato disagi non solo a Torre del Greco ma nell’intera provincia di Napoli e, più in generale, in Campania. Dalle prime ore del mattino diverse segnalazioni sulle conseguenze del maltempo sono giunte in particolare dalla penisola sorrentina e dalla Costiera Amalfitana.

A Piano di Sorrento, in particolare, l’acqua ha invaso le strade, trasformandole in fiumi in piena. A Positano, invece, si è verificata una violenta frana. Danni anche a Castellammare di Stabia, sulle isole di Ischia e Procida, nel centro Napoletano e Vesuviano. Prosegue, intanto, per tutta la giornata l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.