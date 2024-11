Le probabili formazioni di Benevento-Turris: rientra Pugliese, Auteri pensa al turnover

Questa sera alle 20:30 al “Ciro Vigorito” andrà in scena il derby tra Benevento e Turris. Una partita che rappresenta un crocevia per entrambe le formazioni. I padroni di casa vogliono sfruttare l’incredibile sconfitta dell’Avellino in casa contro il fanalino di coda Taranto, i corallini invece sono alla ricerca del quinto risultato utile di fila per allungare le distanze dalla zona calda di classifica. Sia per Auteri che per Conte sono tanti i dubbi di formazione, specialmente per il tecnico di casa che pensa al turnover in vista delle sfide contro Picerno e soprattutto e l’Avellino.

Le probabili formazioni di Benevento-Turris

Mister Conte conferma il 3-5-2 che tanto ha ben fatto nella sfida di giovedì contro il Catania. In porta Marcone, difesa a tre composta da: Ndiaye, Esempio e Cocetta, quest’ultimo vera sorpresa del mese di ottobre.

Centrocampo robusto: torna Pugliese dal primo minuto con Casarini e l’intoccabile Morrone. Sui laterali spazio a Parodi e Nocerino, conferma assoluta nel ruolo da “tutta fascia”. In avanti capitan Luca Giannone assieme ad Ekuban, che ha trovato nell’ultima partita il primo gol in maglia corallina. Ancora panchina per Trotta, che sarà usata come carta da “partita in corso” per mister Conte.

TURRIS (3-5-2): Marcone, Ndiaye, Esempio, Cocetta; Nocerino, Morrone, Casarini, Pugliese, Parodi; Giannone, Ekuban.

Auteri pensa invece ad un “mini turn-over”, il tecnico in conferenza stampa ha annunciato: “Probabile che qualche cambiamento lo faremo. Valuterò fino alla fine chi dà maggiori garanzie, con la consapevolezza che c’è possibilità di scelta senza alterare l’assetto della squadra. I cambi sono necessari, considerato che si tratta della terza partita in pochi giorni“. A rischio infatti ci sono: Tosca, Viscardi. I due sono insidiati da Capellini, Ferrara.

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante, Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Prisco, Talia; Lamesta, Acampora, Simonetti, Manconi.