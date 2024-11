Il comune dona un libro alle scuole per ogni volume acquistato dai ragazzi: stanziati 10 mila euro

"Io leggo perchè": l'iniziativa nazionale per donare libri alle scuole

Favorire la fornitura di libri alle scuole del territorio e promuovere la lettura tra i più giovani: è l’intento dell’iniziativa “Io leggo perchè” a cui il comune di Torre del Greco ha aderito anche quest’anno.

Più libri alle scuole: il comune mette sul piatto 10 mila euro

Il Comune continua ad investire sulla scuola. È quanto emerge dalla decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella di sostenere l’iniziativa “Io leggo perché: doniamo un libro alle scuole” in programma da sabato 9 a domenica 17 novembre.

“Io leggo perchè” è un’iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché (questo l’hashtag dell’iniziativa), finora sono stati donati alle scuole oltre due milioni di libri nuovi, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

“Io leggo perchè”: come funziona l’iniziativa

A spiegare i dettagli della manifestazione, attraverso una lettera inviata a tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sono l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e la dirigente Luisa Sorrentino.

Nella missiva viene sottolineando la rinnovata adesione al programma, che quest’anno si è concretizzata attraverso uno stanziamento di 10.000 euro (5.000 euro in più rispetto a quanto previsto nel 2023): “L’obiettivo programmatico che si intende continuare a percorrere ed ottimizzare, anche in termini di risorse finanziarie dedicate – è scritto nella lettera – è quello di attuare sul territorio cittadino politiche di diffusione del libro e della lettura, coinvolgendo in primis il mondo della scuola, concretizzando sin da subito la rete creata con la sottoscrizione del patto della lettura”.

Per tale ragione l’ente, rendendo protagonisti gli studenti del territorio, fa sapere che dal 9 al 17 novembre sarà possibile recarsi presso le librerie cittadine aderenti all’iniziativa nazionale per l’acquisto di un libro che sarà consegnato alla scuola individuata dall’acquirente.

Per ogni acquisto effettuato nelle quattro librerie aderenti all’edizione 2024 dell’iniziativa, il Comune di Torre del Greco donerà un secondo volume scelto direttamente dagli studenti che effettueranno il primo acquisto, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Ecco le librerie di Torre del Greco che aderiscono:

Digital Group – piazzale Buonconsiglio

Libreria Duemme – via Napoli 29

Mondadori Bookstore – corso Vittorio Emanuele 134

Tuttoscuola – via Guglielmo Marconi 13