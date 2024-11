Il futuro della Turris è appeso a un filo. Dopo il punto di penalizzazione ricevuto l’8 ottobre scorso per la questione fidejussione, ed il deferimento arrivato il 4 novembre a cui seguirà un’altra decurtazione in classifica (4 punti) per il mancato pagamento dei contributi Inps e Irpef relativi alle mensilità di luglio e agosto, la sopravvivenza del club è a serio rischio.

Il prossimo 16 dicembre, infatti, se non si dovesse adempiere al pagamento dei contributi pregressi non ancora saldati, nonché quelli relativi agli emolumenti del bimestre settembre-ottobre, la squadra corallina sarà estromessa dalla Serie C, e nella stagione prossima sarà costretta a ripartire quantomeno dall’Eccellenza.

Seguiamo in diretta tutte le evoluzioni della vicenda, che sta tenendo banco da settimane a Torre del Greco. Una città intera spinge affinché non si verifichi quella che sarebbe una vera e propria catastrofe.

LIVE/ Turris, futuro appeso a un filo: incontri, trattative e indiscrezioni in tempo reale