Turris, una nota di precisazione non richiesta che modifica ancora la narrazione del vero

Nel pomeriggio di ieri, sabato 23 novembre 2024, la SS Turris Calcio Srl ha diramato una nota di precisazione rispetto alle dichiarazioni fatte da Riccardo Napolitano nella lettera di saluto a squadra e tifosi che avevamo pubblicato.

Premesso che in un momento così delicato, con il club che rischia la radiazione dal campionato di Serie C se non dovesse riuscire a sistemare la situazione debitoria entro il 16 dicembre, rispondere alle parole di un dirigente uscente che non erano neanche indirizzate alla società stessa non appare francamente essere la priorità, in questa precisazione non richiesta prosegue l’inspiegabile narrazione lontana dalla realtà che va avanti da mesi.

Turris, una nota che mischia ancora le carte. E anche gli Ultras scaricano la dirigenza

In sostanza, nonostante il 15 luglio nella presentazione del nuovo organigramma societario svoltasi all’hotel Marad di Torre del Greco Riccardo Napolitano fosse stato presentato come direttore operativo e responsabile dell’area tecnica, e che avrebbe lavorato alla costruzione della squadra assieme al club manager Francesco Marseglia, la società ci tiene a precisare che lo stesso Napolitano, appellandosi alla sua mancanza nell’elenco dei direttori sportivi nota fin dal principio, non avesse sottoscritto un contratto con mansioni sportive, bensì con funzioni amministrative e gestionali.

Inoltre la dirigenza sottolinea come nessun acquisto da parte della nuova società, né tantomeno l’operazione di riduzione del monte ingaggi, sia dipesa da lui. Una precisazione resa nonostante allo stesso Napolitano venisse comunicato ad ottobre 2024 per iscritto come le sue mansioni non fossero riconducibili all’area amministrativa, non avendo dunque poteri decisionali in tal senso, e sottolineando come il dirigente sportivo Ciro Giardino fosse la persona autorizzata all’area amministrativa e contabile.

Lo stesso Ciro Giardino che, più o meno nello stesso periodo, a Vesuvio Live replicava come lui non avesse alcun contratto con la Turris, ma che la sua fosse solo una consulenza esterna.

In sintesi: Napolitano nella realtà non si è mai occupato della costituzione della rosa, non ha mai fatto mercato ad agosto, non si è mai occupato della riduzione del monte ingaggi.

L’intento della Turris con questa nota, che riproponiamo per dovere di cronaca integralmente, è apparso chiaro: sminuire l’operato di una figura dirigenziale uscente, spostando ancora una volta l’attenzione su argomenti che in questo momento non dovrebbero essere priorità, a 22 giorni dalla scadenza che potrebbe condannare il club corallino ad una umiliante radiazione.

Contestualmente, in queste ore l’attuale dirigenza è stata scaricata anche dal gruppo Ultras Torre del Greco, che con un comunicato ufficiale hanno manifestato il loro aperto dissenso nei confronti dell’operato.

La nota di precisazione della Turris

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. comunica che il sig. NAPOLITANO Riccardo, assunto come lavoratore dipendente subordinato a tempo determinato il giorno 24/07/2024 come “Direttore Operativo” CON MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALI, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 19/11/2024. L’ex dipendente ha diffuso in data 21/11/2024 una lettera indirizzata ai “tifosi e giocatori della Turris” nella quale fa una ricostruzione personale di alcuni episodi omettendo però di rappresentare dei fatti determinanti. La verità prima o poi emergerà.

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. sulla vicenda precisa che il sig. NAPOLITANO Riccardo non è stato assunto come “lavoratore sportivo” in quanto non ha le qualifiche previste dal comma 1 dell’art. 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e nello specifico non ha il titolo di “Direttore Sportivo”, e difatti non è iscritto nell’apposito “Elenco Speciale dei Direttori Sportivi” tenuto dalla F.I.G.C. (link https://figc.it/it/federazione/la-federazione/commissioni-figc/commissione-dirigenti-ecollaboratori-sportivi/elenco-speciale-dei-direttori-sportivi/); non è iscritto all’Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici previsto dal comma 1 dell’art. 17 del “REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO” neppure con una delle “qualifiche ad esaurimento” per la mansione di “Direttore Tecnico”.

Le scelte operate dalla società per ridurre il monte ingaggi dei calciatori e tecnici sono state effettuate dalla Direzione Sportiva che era rappresentata dal Direttore Antonio Piedepalumbo al quale vanno i ringraziamenti della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l.

Giova ricordare che l’ossatura della squadra attuale è quella della scorsa stagione sportiva con alcuni inserimenti di nuovi calciatori selezionati e scelti direttamente dal Direttore Sportivo.