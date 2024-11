Immacolata 2024, il carro farà un percorso che non si vedeva da 25 anni: i dettagli e le fasce

È stato reso pubblico il percorso dell’Immacolata a Torre del Greco ed i turni delle fasce dei portatori: il carro trionfale percorrerà una strada strettissima ed affascinante che manca alla festa quasi dal secolo scorso.

Immacolata di Torre del Greco, il percorso e le fasce

Manca sempre meno alla grande festa dell’Immacolata di Torre del Greco: il consueto incontro tra i portatori del carro, i coordinatori Andrea D’Urzo e Raimondo Mennella con il parroco di Santa Croce don Giosuè Lombardo è stata l’occasione per ufficializzare il percorso che quest’anno compirà il carro trionfale.

Un’informazione quanto mai attesa, quest’anno, visto che Corso Umberto I, sul tratto finale della processione, è ancora chiuso al transito dal luglio 2023 quando l’ala di una palazzina crollò senza, per fortuna, causare vittime. Come se non bastasse, è stata notizia di qualche settimana fa la chiusura – e la riapertura lampo – della parallela via Piscopia, sempre per la messa in sicurezza di uno stabile dal quale si erano staccati dei pezzi.

Uscita prevista alle ore 10

Quest’anno il carro percorrerà il suo classico percorso per tutta la prima parte della giornata: uscita dalla Basilica prevista alle ore 10 dell’8 dicembre, salvo avverse condizioni meteorologiche; dopo, il carro si incamminerà verso via Salvator Noto, via Vittorio Veneto, corso Avezzana salendo fino a piazza Martiri d’Africa.

Toccherà lì il punto più “alto”, geograficamente parlando, delle quasi 6 ore previste di processione: dalla zona della Circumvesuviana centrale la processione si avvierà per via Circumvallazione, corso Vittorio Emanuele e via Diego Colamarino fino a tornare in piazza Santa Croce da dove si avvierà per la zona mare.

Scendendo via Comizi e la suggestiva “ripa”, il carro svolterà verso via Fontana fino all’incrocio con via mons. Michele Sasso, dove scenderà dirigendosi in via Calastro e quindi sul porto. Procederà poi in corso Garibaldi e via Agostinella, risalendo via XX Settembre fino a piazza Luigi Palomba.

L’Immacolata passerà per la “piazzetta”

Da qui il percorso affronterà la salita di via Piscopia, nell’impossibilità di procedere in corso Umberto: come lo scorso anno, l’Immacolata passerà sotto la casa che fu di san Vincenzo Romano dove si fermerà per un momento di preghiera.

Mentre nel 2023 la processione fu fatta scendere per via Salvator Noto, quest’anno è stato deciso che il carro attraverserà via Falanga, la stretta stradina che ospita una parte del mercato torrese. “Mi sono convinto ad accettare questa formula quando mi hanno fatto vedere un filmato del 1999 nel quale si vede il carro passare proprio per via Falanga”, ha dichiarato il parroco don Giosuè Lombardo.

Una scelta quasi “obbligata” visto che la discesa di via Salvator Noto avrebbe presentato, a quanto pare, problemi anche di sicurezza per il sovraffollamento della strada, della piazza Santa Croce e la forte limitazione delle eventuali vie di fuga: inoltre, il percorso studiato quest’anno sarebbe leggermente più breve e con minor dislivello.

Questo dovrebbe anche “aiutare” a riportare i tempi della processione in quelli previsti dalla tabella di marcia: lo scorso anno, invece, il carro trionfale rientrò in chiesa quando il sole era tramontato già da un pezzo.

Tutte le fasce ed il percorso completo

Una nuova sfida di forza e di fede per i quasi 800 portatori che, divisi in 5 fasce, porteranno a spalla il carro per le vie della città corallina. Saranno i portatori in fascia celeste a portare fuori dalla Basilica la sacra immagine dell’Immacolata con una delicatissima manovra: altrettanto suggestivo e difficile sarà il momento dell’entrata, quando saranno i portatori in fascia gialla a salire le scale per esporre il carro all’ultimo saluto della città, per questo 2024. Di seguito, tutti i turni, il percorso e le fasce.