L’Immacolata di Torre del Greco anche quest’anno in diretta streaming: come vederla

L'Immacolata di Torre del Greco: anche quest'anno la processione in diretta su Vesuvio Live

Torna l’Immacolata, torna la lunga diretta che racconta la festa più attesa di Torre del Greco ai torresi nel mondo, ma anche a tanti fedeli anziani ed infermi.

L’Immacolata 2024 in diretta streaming

Una tradizione ormai consolidata, un appuntamento con il quale da 15 anni le nuove tecnologie sposano l’antico voto dei torresi che portano in trionfo l’Immacolata per le vie cittadine. Anche quest’anno la festa sarà trasmessa in diretta streaming, lanciando su smartphone, smart TV e PC di tutti i torresi nel mondo le immagini della giornata più bella per Torre del Greco.

Una produzione nata nel 2008 – diversi anni prima che Facebook rendesse disponibile le dirette streaming per tutti – e cresciuta attraversando l’evoluzione di queste tecnologie grazie all’impegno della pagina Immacolata On Line (dal nome del progetto) poi abbracciato da Vesuviolive.it che ha portato ad una diffusione a sei zeri: nell’ultima edizione 2023, infatti, sono stati oltre un milione e mezzo le persone che hanno visto in diretta almeno un pezzo della processione torrese o degli eventi che la precedono.

Emigrati, marittimi, ammalati e nuovi turisti

Torresi nel mondo, tantissimi, emigrati da generazioni o “pendolari”: c’è un’altra Torre fuori Torre che non ha perso le sue radici e l’8 dicembre si ritrova, virtualmente, sotto il carro della Madonna. Ma anche tanti che l’8 dicembre lo passano lavorando: in primis i marittimi, di cui la città del corallo è piena. Senza dimenticare le testimonianze e i ringraziamenti giunti da tante persone anziane e con difficoltà a camminare, a scendere di casa, tantissimi infermi, portatori di handicap, che grazie alle dirette dell’Immacolata sono tornate a vivere con fede queste giornate.

Va sottolineato, però, che sono tantissimi – ed i numeri lo testimoniano – coloro che non conoscevano affatto l’Immacolata né Torre del Greco: incantati dalle immagini di una festa riconosciuta tra le meraviglie italiane, oggi sono spettatori fissi o, addirittura, vengono in città per respirarne dal vivo l’atmosfera. Un’attività di promozione e marketing territoriale sui passi della fede e del turismo religioso di cui oggi la città scopre di poter essere protagonista.

Quest’anno il progetto ha avuto un’ulteriore espansione: Vesuviolive.it e l’altra testata web cittadina TVCITY hanno scelto di unire le forze per portare la festa più attesa dai torresi sempre più lontano. Una co-produzione tra testate giornalistiche in occasione dell’Immacolata, l’evento che più di ogni altro unisce la città in un unico grande cuore, che permetterà di trasmettere le dirette del 7 ed 8 dicembre unitamente sui canali social di Vesuviolive.it, di TVCITY e sulle rispettive pagine web.

Contenuti ed interviste, aspettando l’Immacolata

Un percorso di avvicinamento all’8 dicembre cominciato a metà ottobre con i racconti di Carlo Boccia, memoria storica delle tradizioni torresi, circa la storia e le tradizioni cittadine legate all’Immacolata, nell’ambito della serie prodotta da Vesuviolive.it “Ti porto a Torre”. Le puntate dedicate all’Immacolata hanno visto la collaborazione della prof. Raffaella Betrò, autrice del libro “La devozione mariana a Torre del Greco”.

Da qualche giorno sono online (ed altre usciranno nelle prossime ore) le interviste ai protagonisti della festa: il parroco don Giosuè Lombardo, l’ideatore del carro Costantino Linguella, il paratore Riccardo Lamberti, i fedeli, i portatori storici e quelli delle nuove generazioni.

Il calendario delle dirette: dove, come e quando seguire

Da sabato 7 dicembre, alle ore 13 circa, partiranno le dirette streaming degli eventi legati all’Immacolata, in attesa della tradizionale girata:

Sabato 7 dicembre – Ore 14.00 – Girata del carro

Dalle ore 19.00 circa fino a orario da definirsi – Celebrazione Eucaristica, Buonanotte a Maria, Carricielli, Scala Santa

Domenica 8 dicembre – Ore 8.30 – Messa dei portatori

Ore 9.30 – Processione dell’Immacolata dall’uscita fino al rientro in Basilica

La diretta sarà disponibile sul sito Vesuviolive.it, sulle pagine Facebook di Vesuviolive.it e TVCITY e su YouTube, sul canale VesuvioLiveTV. Sarà possibile seguire le dirette anche in TV, purché il vostro apparecchio sia di tipo “Smart TV”, cioè supporti il collegamento ad internet: basterà aprire l’app di YouTube, cercare il canale VesuvioLiveTV e godersi la festa più attesa di Torre del Greco.