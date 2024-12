Previsioni meteo, temporali in arrivo per l’Immacolata: cosa succede se piove l’8 dicembre

AGGIORNAMENTI

06/12 – Ore 10.32: Torre del Greco si risveglia con il sole. Temperatura 12 gradi. Le previsioni per domenica 8 dicembre sono negative ed annunciano pioggia, ma la probabilità di precipitazioni è in calo rispetto ai giorni scorsi.

Occhi rivolti al meteo in vista dell’Immacolata: le condizioni meteorologiche potrebbero costringere a rimandare la processione del carro a Torre del Greco.

Meteo, previsto maltempo all’Immacolata

Si guarda il cielo, si osserva l’orizzonte, le previsioni meteo in TV e su internet: nella settimana che precede l’Immacolata, Torre del Greco diventa una città di meteorologi. Tutti a spulciare con ansia, e non a torto, i siti specializzati e a domandarsi se l’8 dicembre pioverà.

Perché l’8 dicembre a Torre del Greco non è un giorno come tanti: è la festa dell’Immacolata. Una festa che porta in strada circa 80.000 persone per la processione del carro trionfale dell’Immacolata. Una processione che, in caso di maltempo, verrà rinviata.

Al momento in cui scriviamo, 6 dicembre 2024, le previsioni non promettono nulla di buono: tutti i principali meteo online (3B Meteo, ILmeteo.it, meteo.it), concordano su un 8 dicembre con pioggia intensa e nuvole. Vero anche che ogni portale fornisce una differente probabilità di precipitazioni: e queste probabilità stanno scendendo rispetto ai giorni scorsi.

Il carro esce oppure no?

Ma fino alla comunicazione ufficiale da parte della Basilica di Santa Croce, qualsiasi previsione nefasta sarà utile solo a creare quell’atmosfera di dubbio ed attesa che ogni anno accompagna la festa più amata dai torresi che, con stoica passione, hanno sempre esorcizzato il rinvio della processione: “Abbiamo aspettato un anno intero, aspetteremo un’altra settimana”, è il leitmotiv.

La tradizione storica vuole che, in caso di pioggia l’8 dicembre, la tradizione venga rinviata alla domenica successiva. Qualora, in quella data, fosse nuovamente maltempo, si rimanda alla domenica ancora seguente, e così via fino a Natale. Due sono i casi nella storia secolare del carro nel quale il maltempo non ha lasciato tregua fino al 25 dicembre: in quei casi, il carro uscì il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

Le misure di sicurezza

Rispetto al passato, tante cose sono cambiate nella gestione della processione. In primis, i requisiti di sicurezza per lo svolgimento dell’evento sono molto maggiori dal 2017, quando in seguito al ferimento a Torino di 16o0 persone durante la proiezione in piazza di una partita di calcio (ed in pieno periodo di “panico” per gli attacchi terroristici che stavano sconvolgendo diverse città europee) il Ministero dell’Interno emanò un decreto che stabiliva regole ferree per lo svolgimento di tutti gli eventi che possono potenzialmente richiamare grandi quantità di persone in strada.

Misure di sicurezza speciali, installazione di new jersey per delimitare le aree pedonali, obbligo di barriere antiribaltamento in casi specifici, che significano anche un aggravio di costi per l’organizzazione dell’evento. Anche per questo motivo, probabilmente, è da allora che con molta meno “leggerezza” si cerca di rimandare l’uscita dell’Immacolata.

Una struttura “protegge” l’Immacolata dalla pioggia: finora non è mai servita

Se nei decenni scorsi bastava la classica “nuvola di Fantozzi” a decretare il rinvio, oggi si tende a trovare formule più accomodanti per il rispetto del voto torrese. È stata anche progettata una struttura di protezione per la statua della Madonna che viene installata in caso di pioggia: su questo dispositivo si sa ancora poco, anche perché dalla sua costruzione non è mai stato necessario metterla in opera.

La “novità” delle allerte meteo: ecco come funziona

Altra novità degli ultimi anni è la stessa gestione delle previsioni meteorologiche e l’emanazione delle ormai note “allerte meteo” da parte della Protezione Civile: comunicazioni ufficiali che, in base alle previsioni meteo, cercano di prevenire rischi per la popolazione raccomandando ai sindaci di limitare alcune attività, chiudere parchi pubblici o vietare manifestazioni. La facoltà di accogliere o meno tali raccomandazioni ricade in capo ai primi cittadini, che generalmente fanno di tutto per evitare situazioni di pericolo, a maggior ragione quando esso è preannunciato da un’autorità come la Protezione Civile.

Le allerte meteo vengono emanate generalmente con un anticipo di 12/24 ore rispetto agli eventi meteorologici: quindi, se prima bisognava attendere la mattina dell’8 dicembre per scoprire se la processione fosse rimandata, oggi la notizia potrebbe arrivare già prima, addirittura nella giornata di sabato 7.

Inoltre, potrebbe non essere la pioggia a fermare l’Immacolata: in passato, la processione è stata rimandata anche senza pioggia ma con condizioni di vento proibitive che, soprattutto nelle zone esposte al mare, avrebbero messo a rischio la preziosa statua che viene portata in trionfo.

Previsioni meteo per l’Immacolata: gli aggiornamenti

Tante nuove variabili, tanti interrogativi che tormentano i torresi: soprattutto, e sono molti, coloro che hanno programmato di rientrare in città proprio per l’8 dicembre e saranno costretti a ripartire, perdendosi così la processione in caso di rinvio.

Vesuviolive.it seguirà da vicino la processione e tutti gli eventi ad essa collegata con lunghe dirette streaming: saremo, pertanto, in costante aggiornamento anche per quanto riguarda le condizioni meteo previste per domenica.