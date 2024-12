Denunciato il diciannovenne di Torre del Greco che sorpreso senza biglietto a bordo del treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento ha aggredito il controllore colpendolo al viso con pugni sferrati ripetutamente. Il controllore sessantenne è finito in ospedale per essere medicato.

Pugni in faccia al controllore in Circumvesuviana: fermato giovane di Torre del Greco

Il ragazzo originario di Sant’Antonio, quartiere periferico della cittadina vesuviana, era sceso velocemente dal convoglio per sfuggire al controllo del biglietto. Lasciando il treno, si scontra con un altro operatore Eav, che capendo la dinamica prova immediatamente a fermarlo. Per sfuggire al fermo, il 19enne inizia così a colpire il capotreno 60enne, che verrà poi medicato in ospedale.

Il giovane è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Sorrento: convinto di averla fatta franca, era salito su un autobus. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

“Un gesto insano e vile che merita conseguenze severe. Il personale viaggiante a bordo dei mezzi di trasporto è sempre più esposto alle aggressioni di incivili violenti che pretendono di poter trasgredire all’obbligo di pagare il ticket. L’episodio avvenuto sul treno della circumvesuviana diretto a Sorrento non è un fenomeno isolato, siamo di fronte a un trend in ascesa che va stroncato prima di assistere inermi a fenomeni di emulazione. Quello del controllore sta diventando un mestiere davvero rischioso, occorre garantire a chi lavora a bordo dei mezzi di trasporto l’incolumità e la tranquillità di svolgere le proprie mansioni senza rischiare la pelle”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.