Turris, l’Italia sta assistendo alla tua agonia e nessuno parla: “Sarete tutti colpevoli”

Riprendendo le parole di Luca Ricci, pubblicate in una story Instagram qualche giorno fa, se la Turris dovesse davvero essere umiliata con la radiazione dal campionato di Serie C, sarete tutti colpevoli.

Consentire ad un omofobo senza alcuna capacità amministrativa e gestionale di rilevare la squadra della città a luglio e portarla al fallimento in cinque mesi, senza mai annusare la possibilità che ciò potesse accadere e concedendogli la possibilità di stritolare in un pugno la storia ottantennale del club, è responsabilità di tutti coloro che gli hanno aperto la porta.

Il silenzio di queste settimane e in particolare di questi ultimi giorni è stato interrotto solo dalle imbarazzanti ed umilianti uscite di ieri. Parole (scritte) che hanno completato il quadro dipinto da quest’estate ad oggi, raffigurante chi ha trascinato per i capelli la Turris portandola sul ciglio di una fossa da lui stesso scavata.

Se il 16 dicembre dovesse arrivare l’estrema unzione, la colpa sarà di tutti coloro che avrebbero potuto dire una parola in più e non l’hanno detta, fare un gesto in più e non l’hanno fatto. Di quelli che avrebbero potuto convincerlo, obbligarlo, intimarlo di mollare una cosa non sua, ma della gente.

E invece gli è stato consentito di mantenere la sua testa sott’acqua con due mani. Ultima considerazione, ma non meno importante: se per una serie di fortunate combinazioni si dovesse riuscire a salvare la categoria, non aspettatevi elogi ed applausi. Intanto fatelo.