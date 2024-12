Prevista una domenica di sole e festa: l’uscita dell’Immacolata confermata per il 15 dicembre

Quando esce l‘Immacolata? La risposta alla domanda più frequente tra i torresi nelle ultime settimane sembra aver ricevuto finalmente una risposta: previsto meteo clemente per domenica 15 dicembre, il carro potrà uscire.

Domenica 15 dicembre finalmente uscirà il carro dell’Immacolata

La buona notizia è giunta puntuale alle ore 12 di quest’oggi, venerdì 13 dicembre: in accordo con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e tenendo conto delle attuali previsioni meteorologiche, è confermato che domenica 15 dicembre alle ore 10 si terrà l’attesa processione della venerata immagine dell’Immacolata.

La notizia, preannunciata da don Giosuè Lombardo sette giorni or sono, in occasione del primo rinvio quando le condizioni meteo previste per domenica 8 apparvero subito proibitive, è rimasta comunque appesa ad un filo per tutta la settimana sempre per ragioni legate al maltempo.

Una città con gli occhi al meteo ha atteso l’ufficialità mentre nei giorni scorsi i portali dedicati fornivano notizie contrastanti ma in generale miglioramento per il prossimo weekend: finalmente, a 48 ore dalla prevista uscita del carro, arriva la news che scioglie le riserve e conferma che l’Immacolata sarà tra la sua gente, trepidante di sciogliere un voto che dura da 163 anni, domenica a partire dalle ore 10.

Previsioni meteo buone, l’ok dalle autorità

Tuttora le previsioni del tempo non possono di certo garantire al 100% da eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, ma gli strumenti – anche tecnologici – messi a disposizione dalle autorità fanno ottimamente sperare in un generale miglioramento del tempo per il fine settimana di metà dicembre.

Un annuncio anticipato di due giorni frutto delle novità degli ultimi anni: fino al 2016, l’annuncio dell’uscita o meno del carro arrivava pochi minuti prima delle ore 10 del giorno previsto per la processione. Dal 2017, causa le più stringenti normative di sicurezza, è necessario prevedere in anticipo eventuali fenomeni che possano determinare un rinvio.

Negli ultimissimi anni, il sistema organizzativo della Protezione Civile ha poi cominciato ad utilizzare lo strumento delle ben note “allerte meteo” per prevenire disagi alla popolazione in occasione di fenomeni climatici sempre più spesso estremi e pericolosi. Anche queste innovazioni sono state “abbracciate” dalla tradizione dell’Immacolata che quest’anno, per la prima volta, le ha assorbite per un ottimale svolgimento della processione.

L’Immacolata 2024 in diretta streaming

Una tradizione ormai consolidata, un appuntamento con il quale da 15 anni le nuove tecnologie sposano l’antico voto dei torresi che portano in trionfo l’Immacolata per le vie cittadine. Anche quest’anno la festa sarà trasmessa in diretta streaming, lanciando su smartphone, smart TV e PC di tutti i torresi nel mondo le immagini della giornata più bella per la città del corallo.

Confermata quindi per domenica 15 dicembre anche la lunga diretta streaming della festa dalle strade di Torre del Greco.

A partire dalle ore 9.30 circa – Uscita del carro e processione dell’Immacolata dall’uscita fino al rientro in Basilica.

La diretta sarà disponibile sul sito Vesuviolive.it, sulle pagine Facebook di Vesuviolive.it e TVCITY e su YouTube, sul canale VesuvioLiveTV. Sarà possibile seguire le dirette anche in TV, purché il vostro apparecchio sia di tipo “Smart TV”, cioè supporti il collegamento ad internet: basterà aprire l’app di YouTube, cercare il canale VesuvioLiveTV e godersi la festa più attesa di Torre del Greco.