Turris, è la giornata decisiva per la sopravvivenza: gli aggiornamenti

Il 16 dicembre è arrivato. Il weekend ha donato nuova linfa alle speranze dei tifosi corallini, in spasmodica attesa di notizie confortanti dal fronte societario. La Turris di Ettore Capriola entro oggi dovrà effettuare i pagamenti utili ad evitare la radiazione dal campionato di Serie C.

Turris, le ultime sull’intesa Colantonio-Capriola

Secondo quanto emerso dall’ultimo incontro avvenuto in presenza delle istituzioni locali tra intermediari dell’ex presidente Antonio Colantonio ed Ettore Capriola, sarebbe stato trovato un accordo tra le parti per sanare parzialmente la situazione debitoria.

Colantonio si sarebbe impegnato nella conversione in liquidità di circa 300 mila euro degli ormai noti crediti d’imposta in possesso di Capriola, mentre la restante parte dei circa 550 mila euro, relativa ai contributi INPS e Irpef, verrebbe rateizzata.

La buona riuscita dell’operazione è però subordinata al benestare dell’ente previdenziale, che entro oggi dovrebbe vidimare la richiesta di suddivisione mensile delle spettanze.

Resterà poi da comprendere a chi sarà affidata la gestione effettiva del club: il rapporto tra Capriola e la piazza è trasceso oltre ogni immaginazione, difficile immaginare di poter ripristinarlo in corso d’opera.

La censurabile gestione della Sport and Leisure Srl ha portato in pochi mesi la Turris ad essere additata a livello nazionale come la società peggio amministrata di tutto il calcio professionistico nostrano. Uno smacco per il club arrivato nell’ottantesimo anno dalla sua fondazione.

Allo ore 12 non sono ancora arrivati aggiornamenti ufficiali in merito: la squadra è regolarmente in campo per l’allenamento mattutino. Vi invitiamo restare sintonizzati sui nostri canali per seguire la vicenda in tempo reale. Oggi Turris Live andrà in onda con (almeno) due edizioni speciali: la prima alle ore 14, la seconda, a giochi fatti, alle 18.