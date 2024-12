Open Day alla “Gesù di Nazareth”: la scuola della Litoranea presenta un anno di novità e tecnologia

La scuola “Gesù di Nazareth” apre le porte per il suo Open Day

Open Day alla Scuola Gesù di Nazareth: la struttura paritaria al centro della Litoranea di Torre del Greco presenterà le novità previste per il prossimo anno scolastico con un appuntamento aperto a tutti venerdì 20 dicembre 2024 dalle 16 alle 17.

Scuola “Gesù di Nazareth”, invito all’Open Day

Alla scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “Gesù di Nazareth” dell’Associazione Padre Pio in questi giorni si respira aria di novità.

Una comunità educante che opera sul territorio da oltre 50 anni accompagnando le bambine ed i bambini lungo un percorso didattico di educazione e di formazione sempre più al passo con i tempi: ed in questa direzione vanno le novità previste per il prossimo anno scolastico che saranno presentate ai genitori, in particolare a coloro i quali stanno cercando una realtà moderna ed affidabile per i primi anni di formazione dei propri piccoli.

Spettacolo musicale natalizio dei piccoli della scuola “Gesù di Nazareth”

La scuola è sempre stata, soprattutto per le famiglie del quartiere in cui opera (la Litoranea di Torre del Greco e le sue contrade), un importante punto di riferimento: un faro, in quanto comunità educante, che favorisce l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà educativa.

Modernità tecnologica e didattica: a “Scuola senza zaino”

Durante l’Open Day prenatalizio di venerdì 20 dicembre 2024 che si terrà dalle ore 16,00 alle ore 17,00 sarà mostrata a tutte le famiglie, attraverso laboratori innovativi e dinamici, l’Offerta Formativa proposta con la novità assoluta del Progetto “Scuola Senza Zaino” a misura di bambino.

Il progetto della Scuola Senza Zaino denominato “L’armadietto dei sogni”, con una didattica dinamica e fluida, per il prossimo anno scolastico sarà riconfermato e arricchito della figura di un tutor specializzato in didattica innovativa ed alternativa per offrire un’Offerta Formativa sempre più ricca e specializzata.

Per raggiungere questo obiettivo la scuola si è dotata in tutte le aule, dall’infanzia alla primaria, delle più recenti tecnologie con la presenza di LIM, le Lavagne Interattive Multimediali.

Inoltre durante l’evento sarà presentato il percorso multidisciplinare “Radici” che coinvolgerà direttamente la città, accompagnando gli alunni nella conoscenza consapevole del territorio campano e delle sue eccellenze.

Ecco i laboratori per i piccoli

Tantissimi i laboratori e le attività già in corso nella struttura di via Torretta Fiorillo, che saranno presentate insieme alle novità previste per l’anno venturo:



Laboratorio multilinguistico in lingua inglese e in lingua tedesca;

Scrittura-Creativa “La nostra favola del Natale”, in cui i bambini si cimenteranno scrittori;

Lettura e Ascolto “Favole di Natale d’autore”;

Laboratorio scientifico “La scienza in cucina”;

Laboratorio artistico “Riciclo Creativo” durante il quale i bambini costruiranno la loro libreria;

Ceramica “Mani che imparano” in cui i piccoli saranno coinvolti nel processo ceramico accompagnati dalle mani esperte dell’insegnante nell’arte della ceramica;

Laboratorio musicale;

Laboratorio motorio;

Ad accogliere i visitatori ci saranno proprio i bambini che hanno preparato una sorpresa danzante sulle note del Natale.

Scuola “Gesù di Nazareth”, alcune info utili

Appuntamento per l’Open Day a venerdì 20 dicembre 2024 dalle 16 alle 17.

La scuola “Gesù di Nazareth” si trova in via Torretta Fiorillo 206, traversa di via Litoranea.

Telefono: 081 883 3090