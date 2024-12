Evento di raccolta fondi a Villa Balke, l’Assocoral e i suoi amici “fanno bene il bene”

Evento benefico di Assocoral: sul palco il presidente Vincenzo Aucella

Nono evento di beneficenza targato Assocoral: una serata di festa e raccolta fondi in favore di due associazioni del territorio di Torre del Greco.

Assocoral, nono evento di beneficenza a Villa Balke

Si è tenuto nella splendida cornice di Villa Balke la nona edizione del Charity Event prenatalizio dell’Assocoral, l’associazione che unisce i produttori di corallo, cammei e materie affini, storicamente un’eccellenza di Torre del Greco.

Una serata dove si sono intrecciati musica, drink, buon cibo e solidarietà grazie alla partecipazione di numerose attività commerciali del territorio ed un numero sempre crescente di aziende che – a vario titolo – contribuiscono alla realizzazione e alla perfetta riuscita dell’evento.

I fondi a “Gli occhi di Claudio” e all’UNITALSI

Presenti ovviamente, oltre agli associati e ai partner dell’evento, anche i rappresentanti delle associazioni che beneficeranno dei fondi raccolti: “Gli occhi di Claudio” nella persona della presidente e fondatrice Tommasina Pinna e l’UNITALSI di Torre del Greco con il presidente Giovanni Pagano.

Charity Event di Assocoral, grande partecipazione degli imprenditori del territorio

Entrambi hanno testimoniato ai presenti le tante attività portate avanti sul territorio, e non solo, al fianco delle fasce più svantaggiate della popolazione: tramite loro è giunto il ringraziamento di tutte le persone quotidianamente assistite.

“Fate bene il bene”: si può aiutare il prossimo anche divertendosi

Momenti conviviali, di festa, in cui si riscopre anche la bellezza dello stare insieme: piccoli gesti per alcuni che significano tanto per altri e consentono di proseguire attività di assistenza ai più poveri, anziani, portatori di handicap e tante altre categorie di persone in difficoltà.

“Sono tante le associazioni del territorio che hanno bisogno di aiuto – ha spiegato il presidente di Assocoral Vincenzo Aucella – ma abbiamo scelto di dare continuità ad un percorso intrapreso con queste due realtà”.

Anche divertendosi si può “fare bene il bene”

“Il Charity Event dell’Assocoral – prosegue Aucella – è ormai un evento entrato nella tradizione: sono proprio i nostri sostenitori e partecipanti a chiederci, già da settembre, di organizzare questo momento. La partecipazione sempre crescente di persone ed attività ci sprona a fare del nostro meglio anche in un periodo dell’anno lavorativamente intenso come quello del Natale”.

Slogan dell’evento è stato “Fate bene il bene”: il motto di San Vincenzo Romano rispecchia esattamente lo spirito del Charity Event dell’Assocoral, che dimostra quanto anche i momenti di allegria, divertimento, musica e spensieratezza possano portare un aiuto concreto a chi vive in situazioni di disagio.