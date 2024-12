Gli ultras della Turris donano cibo e bevande ai bisognosi della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova

Beneficenza per i più bisognosi, lo splendido gesto degli ultras della Turris

Sono, CATTIVE COMPAGNIE ZONA ROSSA E HIJOS DE BARRIOS i nomi dei gruppi ultras che nella giornata di ieri hanno regalato un sorriso ai tanti bisognosi della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Cibo e bevande per la mensa della chiesa per la scorta che poi sarà utilizzata nei prossimi giorni con l’incombenza delle festività. Un gesto meraviglioso, un’azione da “web reputation”, come qualcuno goffamente esclama mentre continua a fare il male della Turris.

Adolescenti e adulti, tutti uniti sotto la stessa passione e la stessa voglia di fare del bene a tante persone che soffrono nelle difficoltà. Gli “ultras della Turris vincono sempre” recita un famoso slogan che mai come stavolta è azzeccato. Un gesto pieno d’animo e voglia di tenere sempre alto il nome della propria squadra del cuore. Per fortuna che ci sono i tifosi ci verrebbe da dire… specialmente quando chi dovrebbe rispecchiare la “nostra web-reputation“, ne fa una in più del diavolo per infangarla.

Queste le parole del parroco per ringraziare i tanti giovani che hanno avuto uno splendido pensiero per le persone più bisognose della Parrocchia: “Penso che queste azioni sono bellissime, è un occasione per condividere ciò che si ha con i meno fortunati. Noi non ce ne accorgiamo ma noi abbiamo tanto e spesso non riusciamo nemmeno ad apprezzarlo. Però è bello quando poi riusciamo a condividerlo con i più bisognosi. Il Natale ci spinge a vivere questo momento di fraternità ed amicizia e quindi preghiamo che il Signore possa far nascere sempre nei nostri cuori questo sentimento. Io posso solamente dire grazie a tutti questi ragazzi che hanno contribuito a rendere la mensa dei nostri fratelli bisognosi molto più bella e certamente molto più buona“.